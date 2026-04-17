Matchwinner Hügel: Weiden II legt im Aufstiegskampf vor Bezirksliga Nord, der Freitag: Wasserwerkler mühen sich zu einem 1:0-Heimsieg gegen Arnschwang von Florian Würthele · Heute, 22:13 Uhr · 0 Leser

Eine knappe Kiste war das Duell zwischen Weiden II und Arnschwang. – Foto: Dagmar Nachtigall

Die U23 der SpVgg SV Weiden hat im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Nord vorlegen können. Im einzigen Freitagsspiel landete der Tabellendritte einen harterkämpften 1:0-Heimerfolg gegen die DJK Arnschwang. Kurz vor der Pause erzielte Bayernliga-Youngster Moritz Hügel Tor des Tages. Im ersten Spielabschnitt hatten es dominante Gastgeber zunächst verpasst, vorzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Später ließen wiederum die Gäste drei Top-Chancen und damit einen möglichen Punktgewinn liegen. Vor dem morgigen Spitzenspiel zwischen dem FC Amberg und dem SV Hahnbach rückt Weiden II auf drei Punkte an den Tabellenzweiten aus Hahnbach heran. Dagegen verpasst Arnschwang den vorläufigen Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. So bewerten die Trainer die 90 Minuten.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Für uns war es wichtig, heute mal wieder einen Sieg einzufahren. Die erste Halbzeit war richtig gut, die zweite war okay. Übers ganze Spiel waren wir – und das wollen wir immer sein – ultra-dominant. Im ersten Durchgang haben wir es verpasst, das Spiel vorzeitig auszumachen. Wir blicken positiv auf die verbleibenden Spiele und haben uns ein schönes Wochenende verdient.“



Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Aufgrund der erste Halbzeit ist es ein verdienter 1:0-Sieg für Weiden. Man hat gesehen, dass die Gastgeber die klarere Spielanlage hatten. Allerdings hatten wir in der zweiten Halbzeit drei richtige Bretter – eine Kopfballchance aus fünf Metern, frei vor dem Torwart und mit einem Nachschuss wieder den Torwart angeschossen. Da hätten wir das 1:1 machen können. In der zweiten Halbzeit haben wir mit den Spielern, die heute zur Verfügung gestanden sind, alles rausgehauen. Die Jungs haben alles gegeben. Trotz der Niederlage kann man stolz auf so eine Leistung sein. Nichtsdestotrotz ist es aufgrund der Spielanteile aber wohl ein verdienter Sieg für Weiden.“