Matchwinner Hofmann: Hornauer Last-Minute-Ekstase

"Einfach schön zu sehen, dass wir die Saison nicht abhaken", sagte TuS-Coach Andreas Klöckner. "Wenn du bis zur 88. Minute 1:3 hinten liegst und dann noch gewinnst, ist das einfach überragend", fügte er an. Zuvor hatte Mirko Freese die Gäste kurz nach der Pause in Führung gebracht (51.). Felix Erbe antwortete promt, nachdem dieser per Traumpass von Leon Krönert bedient wurde (57.). Nicolas Strack (75.) und erneut Freese (77.) brachten die Gäste im Anschluss per Doppelschlag mit 3:1 in Führung.

Hendrik Sexauer hauchte seiner Mannschaft per direktem Freistoßtor kurz vor Schluss wieder Leben ein (88.), nachdem dieser zuvor schon per Freistoß am Aluminium gescheitert war. "Dieses Ende ist natürlich super", freute sich Klöckner, der bereits beim 3:3 kurz vor Schluss laut jubeln durfte - Karim Bounour traf nach einem Standard (90.+3). Nur kurz darauf trat dieser als Vorlagengeber in Erscheinung: Per Halbfeldflanke fand der Linksfuß Robin Hofmann, der per Kopf mit dem Schlusspfiff die Hornauer Bank zum Eskalieren brachte (90.+4).

Kaderplanungen für kommende Saison fast abgeschlossen

Hofmann wird bekanntlich zurück zum SV Gonsenheim wechseln, bei dem er bereits in der U19 spielte. Gleiches trifft auf Noah Dietze zu, der im Sommer ebenfalls zum Mainzer Oberligist zurückkehren wird. Luis Raúl Vazquez Kundel wird zudem dem Verein verlassen und zurück zum TSV Bad Nauheim wechseln. "Mit den Abgängen sind wir durch, zwei Neuzugänge sind noch geplant", kündigt Klöckner an, der mit dem Kader für die kommende Verbandsliga-Saison sehr zufrieden sei. Mit Roan Heller, Niklas Kern und Silas Gerstberger verkündeten die TuS bekanntlich drei Neuzugänge. Für die restlichen drei Hessenliga-Spiele soll die 30-Punkte-Marke aber noch erreicht werden, verrät Klöckner. Immerhin soll der Abschied aus der Hessenliga bestmöglich bewältigt werden.

