Matchwinner Gunawardhana sorgt für den Heimsieg der SpVgg

Es stand bereits der vorletzte Spieltag der Hinrunde für unsere Spielgemeinschaft an: am heimischen Hellberg empfing die Truppe von Coach Ersin Akkaya den Tabellennachbarn SV Neuhaus – zugleich das Ex-Team des Trainers. Wie schon in den vergangenen Begegnungen der beiden Teams war auch dieses mal bereits vorab klar, dass es eine enge, hart umkämpfte Partie werden würde. Bei der SpVgg war – ausgenommen die länger verletzten Bergmann, Steckert, Lauterbach und Steger – im Prinzip die volle Kapelle an Board. Nach der schwachen Leistung im Derby galt es zudem, Widergutmachung zu betreiben.

Den besseren Start in die zweiten 45 Minuten hatten die Gäste aus Neuhaus, jedoch konnten die Spieler um Sander aus ihrer anfänglichen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Dann meldete sich auch wieder Weigendorf im Spiel an. Über rechts kam man nach vorne und spielte Stürmer Mohamad im Strafraum frei, welcher noch einen Abwehrspieler vernaschte, dann aber per Lupfer knapp am Tor vorbei zielte. Wenig später scheiterte Ertel mit einem zu schwach geratenen Schuss am Keeper der Gäste. Dann war es jedoch in Minute 63 soweit. Nach Eckball von Mederer wurde Tobi Helmkes Kopfball noch geblockt, Co-Trainer Gunawardhana war jedoch zur Stelle und knallte den Abpraller in die Maschen. In der Folge verpassten es die Gastgeber, das 2-0 nachzulegen, sodass das Spiel lange offen blieb. Dabei scheiterte unter anderem Sander per starkem Distanzschuss am noch besser reagierenden Johannes Helmke. In Minute 90 dann ein Konter für die Heimelf, welcher zum Endstand führte: Jonas Aumeier – welcher auch ein wirklich gutes Spiel lieferte – schickte Gunawardhana per Schnittstellenpass auf die Reise. Der schnelle Mann, als Rechtsverteidiger aufgestellt, ging alleine auf den Keeper zu, umspielte denselbigen und sorgte für den Endstand. Wenig später hielt nochmals Helmke stark einen Schuss aus kurzer Distanz, ehe der souveräne Schiedsrichter die Partie abpfiff und die Spielgemeinschaft Weigendorf Hartmannshof weitere drei Punkte bejubeln konnte.

Mit dem Sieg konnte sich Akkayas Team im vorderen Mittelfeld festsetzen. Mit 20 Punkten hat man ist man punktgleich mit den Tabellenfünften. Zum Abschluss der Hinrunde wartet dann ein echter Härtetest auf die Jungs um Captain Quenzler. Am kommenden Samstag tritt man beim bis dato souveränen Spitzenreiter 1. FC Troschenreuth an. Man wird dann befreit aufspielen können weil es nichts zu verlieren gibt – im Grunde kann man nur für eine Überraschung sorgen.