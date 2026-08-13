Matchplan Menschlichkeit: Wenn Manuel Baum mit den Bolzrebellen kickt! FCA-Trainer Manuel Baum besuchte Bayerwald-Inklusionsmannschaft und lud sie im Anschluss in die WWK-Arena nach Augsburg ein von Stephan Hörhammer · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

Der Cheftrainer des FC Augsburg, Manuel Baum (Mitte), und Bolzwerk-Gründer Michael Miedl (Dritter von rechts) im Austausch mit der Mannschaft. – Foto: Michael Duschl

Die Indoor-Soccerhalle "Bolzwerk" in Spiegelau verwandelte sich am Montagabend in einen Ort voller Begeisterung und Menschlichkeit, als Bundesliga-Coach Manuel Baum das Training der „Bolzrebellen“ leitete. Mitten in der intensiven Saisonvorbereitung widmete der gebürtige Landshuter und in Dingolfing aufgewachsene Trainer des FC Augsburg seinen freien Tag für die Inklusionsmannschaft von "Bolzwerk United e. V.", die als erste ihrer Art im Landkreis Freyung-Grafenau gilt.

Dass Sport weit mehr als nur Wettbewerb bedeutet, betonte im Anschluss Mario Brandl, stellvertretender Behindertenbeauftragter des Landkreises: „Im Mittelpunkt standen an diesem Abend nicht Namen, Leistung oder Ergebnisse, sondern das, worum es bei unserem Projekt von Anfang an geht: Gemeinschaft, Spaß, Inklusion und echte Teilhabe.“ Miedl: "Man merkt es an den leuchtenden Augen" Ermöglicht wurde diese besondere Begegnung durch Bolzwerk-Gründer und Ex-Profi Michael Miedl, der mit Baum seit der D-Jugend befreundet ist. Für ihn war der prominente Besuch von unschätzbarem Wert: „Das Training hat wieder riesig Spaß gemacht. Wenn man dann solche Koryphäen ins Haus kriegt, gibt das wahnsinnig viel Energie zurück - und man merkt es an den leuchtenden Augen.“

Menschlichkeit ist ihr Matchplan: Manuel Baum (3. von rechts) ist es eine Herzensanliegen, das Inklusionsprojekt Bolzwerk United seines Fußball-Kumpels Michael Miedl (links) aktiv zu unterstützen – Foto: Michael Duschl

Auch FRG-Landrat Sebastian Gruber, der Baum in seiner aktiven Zeit einst als Schiedsrichter gepfiffen hatte, zeigte sich begeistert von dem Projekt: „Es ist wirklich eine schöne Verbindung, die sich da ergibt zum Thema Sport, Inklusion und Gemeinschaft. Und das ist wieder ein Beitrag dazu, dass der Landkreis noch inklusiver wird.“

Manuel Baum selbst genoss den Ausgleich fernab des Profialltags sichtlich und erklärte seine Motivation: „Wir haben jetzt acht, neun Tage Trainingslager hinter uns und ein Spiel. Heute ist unser einziger freier Tag. Aber ich finde, das zeichnet uns in Augsburg ja aus, dass wir bodenständig sind, dass wir auch viel von dem teilen oder zurückgeben wollen, was wir erleben.“ Überraschung gelungen: Die Bolzrebellen fahren nach Augsburg! Am Ende hatte der FCA-Trainer dann noch eine riesige Überraschung im Gepäck: Er lud die Bolzrebellen zu einem Bundesligaspiel ins Stadion ein, damit die Jungs einmal hautnah mit dabei sein können, wenn die Profis auf dem Rasen der WWK-Arena sich messen.

Manuel Baum im intensiven taktischen Austausch mit den „Bolzrebellen“. – Foto: Michael Duschl