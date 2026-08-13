Matchplan Menschlichkeit: Wenn Manuel Baum mit den Bolzrebellen kickt!

Die Indoor-Soccerhalle "Bolzwerk" in Spiegelau verwandelte sich am Montagabend in einen Ort voller Begeisterung und Menschlichkeit, als Bundesliga-Coach Manuel Baum das Training der „Bolzrebellen“ leitete. Mitten in der intensiven Saisonvorbereitung widmete der gebürtige Landshuter und in Dingolfing aufgewachsene Trainer des FC Augsburg seinen freien Tag für die Inklusionsmannschaft von "Bolzwerk United e. V.", die als erste ihrer Art im Landkreis Freyung-Grafenau gilt.
Dass Sport weit mehr als nur Wettbewerb bedeutet, betonte im Anschluss Mario Brandl, stellvertretender Behindertenbeauftragter des Landkreises: „Im Mittelpunkt standen an diesem Abend nicht Namen, Leistung oder Ergebnisse, sondern das, worum es bei unserem Projekt von Anfang an geht: Gemeinschaft, Spaß, Inklusion und echte Teilhabe.“
Ermöglicht wurde diese besondere Begegnung durch Bolzwerk-Gründer und Ex-Profi Michael Miedl, der mit Baum seit der D-Jugend befreundet ist. Für ihn war der prominente Besuch von unschätzbarem Wert: „Das Training hat wieder riesig Spaß gemacht. Wenn man dann solche Koryphäen ins Haus kriegt, gibt das wahnsinnig viel Energie zurück - und man merkt es an den leuchtenden Augen.“
Auch FRG-Landrat Sebastian Gruber, der Baum in seiner aktiven Zeit einst als Schiedsrichter gepfiffen hatte, zeigte sich begeistert von dem Projekt: „Es ist wirklich eine schöne Verbindung, die sich da ergibt zum Thema Sport, Inklusion und Gemeinschaft. Und das ist wieder ein Beitrag dazu, dass der Landkreis noch inklusiver wird.“
Manuel Baum selbst genoss den Ausgleich fernab des Profialltags sichtlich und erklärte seine Motivation: „Wir haben jetzt acht, neun Tage Trainingslager hinter uns und ein Spiel. Heute ist unser einziger freier Tag. Aber ich finde, das zeichnet uns in Augsburg ja aus, dass wir bodenständig sind, dass wir auch viel von dem teilen oder zurückgeben wollen, was wir erleben.“
Am Ende hatte der FCA-Trainer dann noch eine riesige Überraschung im Gepäck: Er lud die Bolzrebellen zu einem Bundesligaspiel ins Stadion ein, damit die Jungs einmal hautnah mit dabei sein können, wenn die Profis auf dem Rasen der WWK-Arena sich messen.
Übrigens: Wer Mitglied werden oder dieses außergewöhnlichen Projekt unterstützen möchte, kann sich jederzeit per E-Mail an anstoss@bolzwerk.com wenden.