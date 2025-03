„Matchplan ist voll aufgegangen“ – Aufsteiger Hungerbach feiert ersten Saisonsieg

So., 09.03.2025, 14:00 Uhr

Manchmal zahlen sich Geduld und Überzeugung eben doch aus. Die SG Hungerbach feierte am 17. Spieltag der Saison in der Kreisliga 1 ihren ersten Saisonsieg und sendet damit ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Mag sein, dass der 2:0-Erfolg beim SV Ohlstadt überraschend des Weges kam, verdient war er aber allemal. Denn der Aufsteiger war das griffigere Team mit den klareren Aktionen.

So schweißte Simon Strasser die Kugel aus 22 Metern über die Querlatte, ehe Tobias Schüller der Führungstreffer gelang. Nach einem kapitalen Fehlpass des SVO nahm Schüller Maß und transportierte den Ball aus rund 18 Metern in den Torwinkel. Die Gastgeber hatten einige Ausfälle in Form von verletzten oder erkrankten Spielern zu verkraften. Darunter die Sturmroutiniers Bernhard Kurz und Maximilian Schwinghammer. Das machte sich im Spiel nach vorne durchaus bemerkbar.

„Glück des Tüchtigen“ – disziplinierte Hungerbacher lassen nichts anbrennen

Tafertshofer hatte Schmerzen am Fuß, seine Kollegen nebst Trainer in der Seele. Denn da hätte man auch andersherum entscheiden können. „Beim zweifelhaften Elfmeter hatten wir das Glück des Tüchtigen“, sagte SG-Coach Michael Schöttl mit Blick auf den Schuss von Simon Nutzinger an den Innenpfosten.

Seine Hungerbach-Truppe lobte der Trainer dafür, dass sie „die Spieldisziplin über 95 Minuten hochgehalten“ habe. „Der Matchplan ist voll aufgegangen.“ Und das, obwohl die SG zwei frühe Auswechslungen zu verkraften hatte. Michael Listle fuhr zusammen mit Ohlstadts Korbinian Sachse ins UKM nach Murnau, um gemeinschaftlich herbeigeführte Platzwunden nähen zu lassen. Jonas Streicher musste wegen einer Rippenprellung vorübergehend vom Platz. Streicher aber sammelte nochmal alle Kräfte und kam für die Schlussminuten zurück.

Nicht umsonst, wie sich schnell herausstellen sollte. Er setzte sich im Strafraum gegen drei Ohlstadter Spieler durch, ehe er zum 2:0 abschloss. „Absolute Willensleistung“, hielt Schöttl fest. Davor ließen die Hungerbacher kaum Gefahrenherde aufkommen vor dem eigenen Tor. Im Gegenteil – sie selbst waren gefährlich: So landete der Ball bei einem Freistoß der Gäste am Pfosten. (or)