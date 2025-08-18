Matchplan geht perfekt auf – erster Sieg in der Vereinsgeschichte

Nach dem Unentschieden zum Saisonstart gelang der Hille-Elf mit einem 2:1-Sieg beim TSV Buch ein weiterer historischer Meilenstein. Es war der erste Sieg des SC Staig in der Vereinshistorie in der Landesliga und dieser darf man gerne als verdient unterstreichen. Es war eine taktische Meisterleistung unseres Coachs Tim Hille, in einem Spiel, dass dem SC Staig gehörig in die Karten spielte. Der Start gehörte den Hausherren mit zwei Fernschüssen auf den Fetzer-Kasten und da hatte man schon das Gefühl, dass die erfahrene Truppe der Gastgeber Übergewicht im Spiel hatte. Allerdings übernahm nach rund 30 Minuten unser SCS das Geschehen und trat mutig und willig auf. Besonders das Kombinationsspiel in der Offensive schmeckte dem TSV ganz und gar nicht und hieraus resultierten auch die beiden Treffer vor der Pause: Unser Neuzugang Sinan Yildiz machte es einfach nur klasse, zog vor dem Tor nochmals auf und schob souverän links unten ein (38.). Jens Geiselmann zeichnete sich für den zweiten Treffer im Felsenstadion verantwortlich, als er nur zwei Minuten später zum 2:0 in den linken Winkel traf. Auch diesem Tor ging eine starke Kombination auf rechts voraus und es war ein top herausgespieltes Tor. Noch vor dem Wechsel zeigte der Unparteiische dem Verteidiger der Hausherren eine glatt rote Karte nach einer Notbremse an Silvan Laib. Der berechtigte Freistoß setzte der emsige Deniz Bihr ans Aluminium. Nach der Pause blieben beide Teams ihrer Spielweise treu; Staig versuchte es mit Pressing und spielerischen Momenten, die Gastgeber meist mit langen Bällen und schnellem Konterspiel. Traurige Höhepunkt war die schwere Verletzung unseres so starken Neuzugang Sinan Yildiz, der ohne Fremdeinwirkung sich schwer verletzte und vermutlich länger ausfällt: Gute Besserung und schnelle Genesung wünschen wir Dir, Sinan, an dieser Stelle. Mit der Hereinnahme von Manuel Illenberger und Ousman Yasseh wurde die Offensive nochmals quirliger und die Staiger produzieren Torgelegenheit fast im Minutentakt: Dreimal Aluminium und einige Hochkaräter zeugten von Chancenwucher des SC Staig. Just in dieser Phase zeigten die Hausherren Moral und brachten sich mit ihrer bekannten Spielweise wieder durch das 2:1 ins Spiel (65.). Als die Hausherren nochmals einen Mann mit einer gelb-roten-Karte (77.) verlor, war der SCS gefühlt schon der Sieger der Partie, aber die Schlussviertelstunde sollte es nochmals in sich haben. In dieser entscheidenden Phase war es wiederum die Staiger Defensive – allen voran: Lukas Mangold und Maurice Huber in der Innenverteidigung – die sich aufopfernd in die Bälle warfen, da der TSV trotz doppelter Unterzahl mächtig auf den Ausgleich drängte. Am Schluss brachte unser SC Staig den ersten Sieg in der Landesliga über die Zeit und dieser war auch verdient. Es trafen zwei unterschiedliche Spielsysteme aufeinander, wobei unser SCS mit der Chancenauswertung nicht zufrieden sein kann, aber letztlich drei Punkte ins Weihungstal wandern. Nochmals: Sinan, alles Gute und Kopf hoch, die Staiger Fußballfamilie ist in Gedanken bei Dir.