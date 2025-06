Matchday:U17-Finale in Gladbach, Relegation in Uerdingen und Sterkrade

Die letzten Entscheidungen rücken immer näher. Am Sonntag, 15. Juni, steigen gleich zwei Duelle in der Abstiegsrelegation der Bezirksliga. Der VfB Uerdingen empfängt dafür im Hinspiel Ratingen 04/19. Der FC Sterkarde und 1. FC Mönchengladbach sind hingegen schon einen Schritt weiter, dort wird schon eine Entscheidung fallen.

Doch auch auf Kreisebene wird es ernst: Viktoria Wehofen will im Rückspiel der Duisburger A-Liga-Abstiegsrelegation die 0:2-Hyphothek gegen den SV Hamborn wieder wettmachen. In Moers droht dem TuS Borth im Duell mit dem FC Rumeln-Kaldenhausen der Knockout. Auch die Zweitvertretung des FCRK ist am Sonntag im Einsatz. Diese empfängt in der B-Liga-Abstiegsrelegation den SV Millingen II.