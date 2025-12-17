⚽ MATCHDAY-VORSCHAU

Am kommenden Samstag, 20. Dezember 2025, steht in Bielefeld ein sportliches Highlight auf dem Programm: die 22. Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Frauen. Fußballfans dürfen sich aufspannende und intensive Partien in der Halle freuen.

Besonders im Fokus an diesem Tag steht der TuS Eintracht Bielefeld, der in drei packenden Begegnungen antreten wird.