⚽ MATCHDAY-VORSCHAU: 22. Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Frauen in Bielefeld
Am kommenden Samstag, 20. Dezember 2025, steht in Bielefeld ein sportliches Highlight auf dem Programm: die 22. Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Frauen. Fußballfans dürfen sich aufspannende und intensive Partien in der Halle freuen.
Besonders im Fokus an diesem Tag steht der TuS Eintracht Bielefeld, der in drei packenden Begegnungen antreten wird.
Der Spieltag beginnt für die Frauen des TuS Eintracht Bielefeld direkt mit einer anspruchsvollen Aufgabe gegen die U21-Auswahl des DSC Arminia Bielefeld um 12:20 Uhr. Nur eine gute Stunde später, um 13:40 Uhr, treffen sie auf die Spvg. Steinhagen. Den Abschluss der Hauptrunde bildet um 14:25 Uhr die Begegnung gegen den TSV Amshausen.
Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen, um mit einer starken Performance in das Turnier zu starten und sich für die späteren Runden zu qualifizieren.