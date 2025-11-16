 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht

MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr von den Kreisklassen Donau/Isar!

Eitensheim

Heute, 14:30 Uhr
SC Steinberg
SC SteinbergSC Steinberg
VfB Kipfenberg
VfB KipfenbergKipfenberg
14:30
Spieltext SC Steinberg - Kipfenberg

Heute, 12:30 Uhr
SV Buxheim
SV BuxheimSV Buxheim
MTV 1881 Ingolstadt
MTV 1881 IngolstadtMTV Ingolst.
12:30
Spieltext SV Buxheim - MTV Ingolst.

Heute, 15:15 Uhr
TSV Lenting
TSV LentingTSV Lenting
FC Arnsberg
FC ArnsbergFC Arnsberg
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SV Lippertshofen
SV LippertshofenLippertshofe
TSV Altmannstein
TSV AltmannsteinAltmannstein
14:30
Spieltext Lippertshofe - Altmannstein

Heute, 14:30 Uhr
TSV Ingolstadt-Etting
TSV Ingolstadt-EttingTSV Etting
SpVgg Wolfsbuch-Zell
SpVgg Wolfsbuch-ZellWolfsbuch
14:30
Spieltext TSV Etting - Wolfsbuch

Heute, 14:00 Uhr
Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Türkischer SV 1972 IngolstadtTürk Ingolst
TSV Ingolstadt Nord
TSV Ingolstadt NordNordler
14:00
Spieltext Türk Ingolst - Nordler

Heute, 14:30 Uhr
SV Eitensheim
SV EitensheimEitensheim
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim  II
14:30
Spieltext Eitensheim - Gaimersheim II

Heute, 12:30 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach II
SV Oberstimm
SV OberstimmSV Oberstimm
12:30
Spieltext Rohrbach II - SV Oberstimm

Gestern, 16:15 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh II
SV Ilmmünster
SV IlmmünsterSV Ilmmünste
2
2
Abpfiff

Im umkämpften Spiel zwischen dem FSV Pfaffenhofen/Ilm II und dem SV Ilmmünster trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Spiel, das von zwei Elfmetern und einer Gelb-Roten Karte geprägt war.

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm II erwischte den besseren Start. Nach 14 Minuten brachte Noah Maysami die Gastgeber mit einem präzisen Abschluss in Führung. Der SV Ilmmünster ließ sich jedoch nicht beirren und kämpfte sich noch vor der Halbzeit zurück ins Spiel. Zunächst verwandelte Julian Çatik in der 42. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, bevor er nur drei Minuten später erneut zuschlug und die Gäste mit 2:1 in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FSV den Druck und wurde in der 66. Minute belohnt. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Danny Docter auf den Punkt. Kilian Lankes ließ sich die Chance nicht entgehen und stellte per Handelfmeter auf 2:2.

In der 72. Minute schwächte sich der SV Ilmmünster selbst: Doppeltorschütze Julian Çatik sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl verteidigten die Gäste den Punktgewinn mit viel Einsatz.

Heute, 12:00 Uhr
FC Tegernbach
FC TegernbachTegernbach
SV Ingolstadt-Haunwöhr
SV Ingolstadt-HaunwöhrSV Haunwöhr
12:00
Spieltext Tegernbach - SV Haunwöhr

Heute, 14:15 Uhr
ST Scheyern
ST ScheyernST Scheyern
TSV 1921 Großmehring
TSV 1921 GroßmehringGroßmehring
14:15
Spieltext ST Scheyern - Großmehring

Gestern, 14:30 Uhr
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
FC Wackerstein-Dünzing
FC Wackerstein-DünzingWackerstein
5
2
Abpfiff

FC Geisenfeld dominiert nach der Pause – 5:2-Sieg gegen FC Wackerstein-Dünzing

Im Heimspiel gegen den FC Wackerstein-Dünzing zeigte der FC Geisenfeld vor 100 Zuschauern eine beeindruckende Leistung und setzte sich am Ende klar mit 5:2 durch.

Der FC Geisenfeld startete druckvoll und ging früh in Führung: Bilal Rihani erzielte in der 14. Minute das 1:0. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Kay Baitz in der 25. Minute den Spielstand auf 1:1 stellte. Trotz des Rückschlags zeigte Geisenfeld Moral, und Furkan Bayraktar brachte seine Mannschaft in der 31. Minute wieder in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Jonas Lechner in der Nachspielzeit (45.+2) der erneute Ausgleich zum 2:2.

Nach dem Seitenwechsel dominierte der FC Geisenfeld das Spielgeschehen. Bereits in der 48. Minute traf Timo Postruschnik zum 3:2. In der Schlussphase machte Geisenfeld dann alles klar: Simon Kirmaier erhöhte in der 86. Minute auf 4:2, bevor der eingewechselte Jonas Lehmair in der 89. Minute den 5:2-Endstand besiegelte.

Heute, 14:30 Uhr
SV Karlshuld
SV KarlshuldSV Karlshuld
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf II
14:30
Spieltext SV Karlshuld - Jetzendorf II

Gestern, 14:30 Uhr
SpVgg Langenbruck
SpVgg Langenbruck Langenbruck
TSV Pförring
TSV PförringTSV Pförring
6
1
Abpfiff

Die SpVgg Langenbruck setzte sich am Sonntag vor 50 Zuschauern souverän mit 6:1 gegen den TSV Pförring durch. Nach einer frühen Führung zeigte das Team von Spielertrainer Andreas Thiel eine dominante Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit.

Bereits in der 4. Spielminute brachte Thomas Dauer die Gastgeber mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Führung. Der TSV Pförring reagierte jedoch gut und glich in der 27. Minute durch Lukas Thoma aus, der nach einer Hereingabe eiskalt verwandelte. Doch nur drei Minuten später stellte Jonas Bäuml mit einem sehenswerten Distanzschuss den alten Abstand wieder her.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SpVgg den Druck. In der 47. Minute traf Andreas Thiel per Kopf nach einer Ecke zum 3:1. Der TSV Pförring fand in der Folge kaum noch ins Spiel, während Langenbruck seine Chancen konsequent nutzte. Alexander Dietrich erzielte in der 61. Minute mit einem Flachschuss das 4:1. Kurz darauf war erneut Thomas Dauer zur Stelle und markierte in der 65. Minute seinen zweiten Treffer des Tages.

Den Schlusspunkt setzte Michael Niedermeir in der 89. Minute, als er nach einem Konter den Ball unhaltbar im Netz versenkte.

Heute, 14:30 Uhr
SC Freising
SC FreisingSC Freising
SG Istanbul Moosburg
SG Istanbul MoosburgIst Moosburg
14:30
Spieltext SC Freising - Ist Moosburg

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
SV Dietersheim
SV DietersheimDietersheim
SpVgg Attenkirchen
SpVgg AttenkirchenAttenkirchen
3
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem SV Dietersheim und der SpVgg Attenkirchen behielt der Gastgeber die Oberhand und sicherte sich mit einem 3:1-Sieg drei wichtige Punkte. Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in dem der SV Dietersheim von Beginn an den Ton angab.

Bereits in der 17. Minute brachte Nicolas Esono Ntutum die Hausherren mit einem platzierten Schuss in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später glich Ibrahim Bah für die SpVgg Attenkirchen aus und stellte den Spielstand auf 1:1.

Der SV Dietersheim zeigte sich unbeeindruckt vom schnellen Ausgleich und spielte weiter mutig nach vorne. In der 32. Minute belohnte sich das Team erneut, als Florian Eber nach einer sehenswerten Kombination zur 2:1-Führung traf. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel blieb Dietersheim die dominierende Mannschaft. In der 65. Minute wurde den Gastgebern ein Foulelfmeter zugesprochen, den Walace Rodrigues Viana souverän zum 3:1 verwandelte. Trotz einiger Offensivbemühungen der Gäste blieb es bei diesem Spielstand.

In der Nachspielzeit sah Jonas Wick (SV Dietersheim) nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (97. Minute), was jedoch keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie hatte.

Heute, 14:30 Uhr
SV Langenbach
SV LangenbachLangenbach
TSV Eching
TSV EchingTSV Eching
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
TSV Paunzhausen
TSV PaunzhausenPaunzhausen
SV Vötting-Weihenstephan
SV Vötting-WeihenstephanSV Vötting
14:30
Spieltext Paunzhausen - SV Vötting

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
SV Hörgertshausen
SV HörgertshausenHörgertshaus
SV Marzling
SV MarzlingMarzling
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
FVgg Gammelsdorf
FVgg GammelsdorfGammelsdorf
BC Uttenhofen
BC UttenhofenBC Uttenhofe
14:30
Spieltext Gammelsdorf - BC Uttenhofe

Mi., 01.04.2026, 19:30 Uhr
SpVgg Mauern
SpVgg MauernSpVgg Mauern
FC Neufahrn
FC NeufahrnFC Neufahrn
19:30
Spieltext SpVgg Mauern - FC Neufahrn

Heute, 14:00 Uhr
FC Herzogstadt
FC HerzogstadtFC Herzogstadt
Türk Gücü Erding
Türk Gücü ErdingTrk Gücü Erd
14:00
Spieltext FC Herzogstadt - Trk Gücü Erd

Heute, 14:30 Uhr
SV Eichenried
SV EichenriedEichenried
DJK Ottenhofen
DJK OttenhofenOttenhofen
14:30
Spieltext Eichenried - Ottenhofen

Gestern, 14:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding II
SpVgg Neuching
SpVgg NeuchingSpVgg Neuchi
1
0
Abpfiff

In einer spannenden Begegnung der Kreisklasse sicherte sich die SpVgg Altenerding II einen knappen 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Neuching. Das Spiel war von Beginn an von intensiven Zweikämpfen und taktischem Ringen um die Spielkontrolle geprägt.

Beide Mannschaften starteten konzentriert, wobei Neuching in der Anfangsphase leichte Feldvorteile verbuchte. Trotz guter Ansätze gelang es den Gästen jedoch nicht, klare Torchancen zu kreieren. Die Defensive von Altenerding II stand sicher und ließ wenig zu.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Altenerding den Druck und wurde in der 57. Minute belohnt. Nach einem gelungenen Spielzug traf Kirubel Getnet zur viel umjubelten 1:0-Führung. Der Treffer brachte den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen, sodass sie anschließend das Spielgeschehen kontrollierten.

Heute, 14:30 Uhr
TuS Oberding
TuS OberdingTuS Oberding
FC Hohenpolding
FC HohenpoldingHohenpolding
14:30
Spieltext TuS Oberding - Hohenpolding

Gestern, 14:30 Uhr
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
FC Fraunberg
FC FraunbergFC Fraunberg
5
2
Abpfiff

Der FC Fraunberg startete besser in die Partie und ging bereits in der 6. Minute durch Manuel Obermaier in Führung. Die frühe Führung brachte jedoch nicht die erhoffte Sicherheit für die Gäste. Taufkirchen fand schnell ins Spiel zurück und glich in der 19. Minute durch Jannik vom Hofe aus.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahmen die Hausherren die Kontrolle. In der 30. Minute erzielte Simon Georgakos das verdiente 2:1, was den Wendepunkt der Partie markierte.

Nach der Pause dominierte Taufkirchen das Spielgeschehen weiter. Maximilian Gebhard erhöhte kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute auf 3:1 und legte nur neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 nach (56.).

Der FC Fraunberg gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen. In der 60. Minute verkürzte Christian Daimer auf 4:2 und sorgte noch einmal kurzzeitig für Spannung. Doch Taufkirchen ließ nichts mehr anbrennen und setzte in der 84. Minute durch den zweiten Treffer von Simon Georgakos den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand.

Heute, 14:00 Uhr
FC Forstern
FC ForsternFC Forstern
TSV Aspis Taufkirchen
TSV Aspis TaufkirchenA Taufkirche
14:00live
Spieltext FC Forstern - A Taufkirche

