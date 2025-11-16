MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

Spieltext TSV Etting - Wolfsbuch

Im umkämpften Spiel zwischen dem FSV Pfaffenhofen/Ilm II und dem SV Ilmmünster trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Spiel, das von zwei Elfmetern und einer Gelb-Roten Karte geprägt war. Der FSV Pfaffenhofen/Ilm II erwischte den besseren Start. Nach 14 Minuten brachte Noah Maysami die Gastgeber mit einem präzisen Abschluss in Führung. Der SV Ilmmünster ließ sich jedoch nicht beirren und kämpfte sich noch vor der Halbzeit zurück ins Spiel. Zunächst verwandelte Julian Çatik in der 42. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, bevor er nur drei Minuten später erneut zuschlug und die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FSV den Druck und wurde in der 66. Minute belohnt. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Danny Docter auf den Punkt. Kilian Lankes ließ sich die Chance nicht entgehen und stellte per Handelfmeter auf 2:2. In der 72. Minute schwächte sich der SV Ilmmünster selbst: Doppeltorschütze Julian Çatik sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl verteidigten die Gäste den Punktgewinn mit viel Einsatz.

FC Geisenfeld dominiert nach der Pause – 5:2-Sieg gegen FC Wackerstein-Dünzing Im Heimspiel gegen den FC Wackerstein-Dünzing zeigte der FC Geisenfeld vor 100 Zuschauern eine beeindruckende Leistung und setzte sich am Ende klar mit 5:2 durch. Der FC Geisenfeld startete druckvoll und ging früh in Führung: Bilal Rihani erzielte in der 14. Minute das 1:0. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Kay Baitz in der 25. Minute den Spielstand auf 1:1 stellte. Trotz des Rückschlags zeigte Geisenfeld Moral, und Furkan Bayraktar brachte seine Mannschaft in der 31. Minute wieder in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Jonas Lechner in der Nachspielzeit (45.+2) der erneute Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel dominierte der FC Geisenfeld das Spielgeschehen. Bereits in der 48. Minute traf Timo Postruschnik zum 3:2. In der Schlussphase machte Geisenfeld dann alles klar: Simon Kirmaier erhöhte in der 86. Minute auf 4:2, bevor der eingewechselte Jonas Lehmair in der 89. Minute den 5:2-Endstand besiegelte.

Die SpVgg Langenbruck setzte sich am Sonntag vor 50 Zuschauern souverän mit 6:1 gegen den TSV Pförring durch. Nach einer frühen Führung zeigte das Team von Spielertrainer Andreas Thiel eine dominante Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Bereits in der 4. Spielminute brachte Thomas Dauer die Gastgeber mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Führung. Der TSV Pförring reagierte jedoch gut und glich in der 27. Minute durch Lukas Thoma aus, der nach einer Hereingabe eiskalt verwandelte. Doch nur drei Minuten später stellte Jonas Bäuml mit einem sehenswerten Distanzschuss den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SpVgg den Druck. In der 47. Minute traf Andreas Thiel per Kopf nach einer Ecke zum 3:1. Der TSV Pförring fand in der Folge kaum noch ins Spiel, während Langenbruck seine Chancen konsequent nutzte. Alexander Dietrich erzielte in der 61. Minute mit einem Flachschuss das 4:1. Kurz darauf war erneut Thomas Dauer zur Stelle und markierte in der 65. Minute seinen zweiten Treffer des Tages. Den Schlusspunkt setzte Michael Niedermeir in der 89. Minute, als er nach einem Konter den Ball unhaltbar im Netz versenkte.

Im Duell zwischen dem SV Dietersheim und der SpVgg Attenkirchen behielt der Gastgeber die Oberhand und sicherte sich mit einem 3:1-Sieg drei wichtige Punkte. Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in dem der SV Dietersheim von Beginn an den Ton angab. Bereits in der 17. Minute brachte Nicolas Esono Ntutum die Hausherren mit einem platzierten Schuss in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später glich Ibrahim Bah für die SpVgg Attenkirchen aus und stellte den Spielstand auf 1:1. Der SV Dietersheim zeigte sich unbeeindruckt vom schnellen Ausgleich und spielte weiter mutig nach vorne. In der 32. Minute belohnte sich das Team erneut, als Florian Eber nach einer sehenswerten Kombination zur 2:1-Führung traf. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel blieb Dietersheim die dominierende Mannschaft. In der 65. Minute wurde den Gastgebern ein Foulelfmeter zugesprochen, den Walace Rodrigues Viana souverän zum 3:1 verwandelte. Trotz einiger Offensivbemühungen der Gäste blieb es bei diesem Spielstand. In der Nachspielzeit sah Jonas Wick (SV Dietersheim) nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (97. Minute), was jedoch keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie hatte.

In einer spannenden Begegnung der Kreisklasse sicherte sich die SpVgg Altenerding II einen knappen 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Neuching. Das Spiel war von Beginn an von intensiven Zweikämpfen und taktischem Ringen um die Spielkontrolle geprägt. Beide Mannschaften starteten konzentriert, wobei Neuching in der Anfangsphase leichte Feldvorteile verbuchte. Trotz guter Ansätze gelang es den Gästen jedoch nicht, klare Torchancen zu kreieren. Die Defensive von Altenerding II stand sicher und ließ wenig zu. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Altenerding den Druck und wurde in der 57. Minute belohnt. Nach einem gelungenen Spielzug traf Kirubel Getnet zur viel umjubelten 1:0-Führung. Der Treffer brachte den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen, sodass sie anschließend das Spielgeschehen kontrollierten.

Der FC Fraunberg startete besser in die Partie und ging bereits in der 6. Minute durch Manuel Obermaier in Führung. Die frühe Führung brachte jedoch nicht die erhoffte Sicherheit für die Gäste. Taufkirchen fand schnell ins Spiel zurück und glich in der 19. Minute durch Jannik vom Hofe aus. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahmen die Hausherren die Kontrolle. In der 30. Minute erzielte Simon Georgakos das verdiente 2:1, was den Wendepunkt der Partie markierte. Nach der Pause dominierte Taufkirchen das Spielgeschehen weiter. Maximilian Gebhard erhöhte kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute auf 3:1 und legte nur neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 nach (56.). Der FC Fraunberg gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen. In der 60. Minute verkürzte Christian Daimer auf 4:2 und sorgte noch einmal kurzzeitig für Spannung. Doch Taufkirchen ließ nichts mehr anbrennen und setzte in der 84. Minute durch den zweiten Treffer von Simon Georgakos den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand.

