MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

Hohenwart. Der TSV Hohenwart hat im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt II einen verdienten 2:0-Sieg eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg.

Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 20. Minute nutzte Giuseppe Iapalucci eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste eiskalt aus und erzielte das 1:0 für den TSV. Hohenwart zeigte sich in der Folge effizient und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause durch Nico Prause (41.) auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der VfB Eichstätt II, den Druck zu erhöhen, doch die Defensive des TSV Hohenwart stand stabil. Auch die Einwechslungen von Niklas Matzel (61.) und Semih Maden (69.) brachten nicht den erhofften Umschwung. In der 86. Minute kam noch Nikola Capin für Eichstätt ins Spiel.

Für einen unschönen Schlusspunkt sorgte Alexander Bäuerle, der in der 90. Minute mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz dieser Unterzahl brachte Hohenwart den Vorsprung souverän über die Zeit.