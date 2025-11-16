 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht

MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr von den Kreisligen Donau/Isar!

Kreisliga 1
Kreisliga 2
Kösching
Sandersdorf
Mindelstette

Heute, 14:00 Uhr
SV Zuchering
SV ZucheringSV Zuchering
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
14:00
Spieltext SV Zuchering - Denkendorf

Heute, 14:00 Uhr
SV Menning
SV MenningMenning
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
14:00
Spieltext Menning - Münchsmünste

Heute, 14:30 Uhr
SV Karlskron
SV KarlskronSV Karlskron
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
14:30
Spieltext SV Karlskron - FC Hitzhofen

Heute, 14:30 Uhr
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
FC Sandersdorf
FC SandersdorfSandersdorf
14:30
Spieltext Kösching - Sandersdorf

Heute, 14:30 Uhr
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
14:30
Spieltext SV Kasing - SV Hundszell

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt II
2
0
Abpfiff

Hohenwart. Der TSV Hohenwart hat im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt II einen verdienten 2:0-Sieg eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg.

Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 20. Minute nutzte Giuseppe Iapalucci eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste eiskalt aus und erzielte das 1:0 für den TSV. Hohenwart zeigte sich in der Folge effizient und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause durch Nico Prause (41.) auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der VfB Eichstätt II, den Druck zu erhöhen, doch die Defensive des TSV Hohenwart stand stabil. Auch die Einwechslungen von Niklas Matzel (61.) und Semih Maden (69.) brachten nicht den erhofften Umschwung. In der 86. Minute kam noch Nikola Capin für Eichstätt ins Spiel.

Für einen unschönen Schlusspunkt sorgte Alexander Bäuerle, der in der 90. Minute mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz dieser Unterzahl brachte Hohenwart den Vorsprung souverän über die Zeit.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
14:30
Spieltext Lichtenau - Mindelstette

Heute, 14:30 Uhr
SC Moosen/Vils
SC Moosen/VilsSC Moosen/Vi
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
14:30live
Spieltext SC Moosen/Vi - Allershausen

Fr., 14.11.2025, 19:00 Uhr
FC Finsing
FC FinsingFC Finsing
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
FC SF Eitting
FC SF EittingEitting
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning II
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
BC Attaching
BC AttachingAttaching
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg
1
1
Abpfiff

Spannung bis zum Schlusspfiff: BC Attaching und FC Moosburg trennen sich 1:1

In einem umkämpften Match der Kreisliga trennten sich der BC Attaching und der FC Moosburg mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten vor 85 Zuschauern auf dem Sportplatz ein engagiertes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten.

Der BC Attaching erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Nach einer präzisen Flanke verwandelte Franz Gamperl eiskalt zur frühen 1:0-Führung. Die Mannschaft von Trainer Stephan Fürst dominierte in der Anfangsphase, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten zur Erhöhung des Spielstandes ungenutzt.

Der FC Moosburg fand nach etwa 20 Minuten besser ins Spiel. Besonders das Mittelfeld um Spielertrainer Florian Bittner sorgte für mehr Stabilität. In der 36. Minute gelang schließlich der verdiente Ausgleich: Nach einem schnellen Konter erzielte Karlo Rimac den Treffer zum 1:1, indem er den Ball unhaltbar ins Netz schoss.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Während der BC Attaching durch Einwechslungen von Jonas Sittenauer und David Saamtou Koussetou frischen Wind brachte, setzte Moosburg auf taktische Disziplin und gefährliche Konter. Beide Torhüter, Hans Gamperl auf Seiten Attachings und Thomas Spyra für Moosburg, vereitelten mehrere gute Möglichkeiten der Gegner.

Heute, 14:30 Uhr
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
14:30
Spieltext SV Berglern - Wartenberg

Heute, 14:30 Uhr
TSV Nandlstadt
TSV NandlstadtNandlstadt
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal UnterbruckUnterbruck
14:30
Spieltext Nandlstadt - Unterbruck

