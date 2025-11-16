MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 13. Spieltag

Hohenwart. Der TSV Hohenwart hat im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt II einen verdienten 2:0-Sieg eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg.
Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 20. Minute nutzte Giuseppe Iapalucci eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste eiskalt aus und erzielte das 1:0 für den TSV. Hohenwart zeigte sich in der Folge effizient und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause durch Nico Prause (41.) auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel versuchte der VfB Eichstätt II, den Druck zu erhöhen, doch die Defensive des TSV Hohenwart stand stabil. Auch die Einwechslungen von Niklas Matzel (61.) und Semih Maden (69.) brachten nicht den erhofften Umschwung. In der 86. Minute kam noch Nikola Capin für Eichstätt ins Spiel.
Für einen unschönen Schlusspunkt sorgte Alexander Bäuerle, der in der 90. Minute mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz dieser Unterzahl brachte Hohenwart den Vorsprung souverän über die Zeit.
Spannung bis zum Schlusspfiff: BC Attaching und FC Moosburg trennen sich 1:1
In einem umkämpften Match der Kreisliga trennten sich der BC Attaching und der FC Moosburg mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten vor 85 Zuschauern auf dem Sportplatz ein engagiertes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten.
Der BC Attaching erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute in Führung. Nach einer präzisen Flanke verwandelte Franz Gamperl eiskalt zur frühen 1:0-Führung. Die Mannschaft von Trainer Stephan Fürst dominierte in der Anfangsphase, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten zur Erhöhung des Spielstandes ungenutzt.
Der FC Moosburg fand nach etwa 20 Minuten besser ins Spiel. Besonders das Mittelfeld um Spielertrainer Florian Bittner sorgte für mehr Stabilität. In der 36. Minute gelang schließlich der verdiente Ausgleich: Nach einem schnellen Konter erzielte Karlo Rimac den Treffer zum 1:1, indem er den Ball unhaltbar ins Netz schoss.
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Während der BC Attaching durch Einwechslungen von Jonas Sittenauer und David Saamtou Koussetou frischen Wind brachte, setzte Moosburg auf taktische Disziplin und gefährliche Konter. Beide Torhüter, Hans Gamperl auf Seiten Attachings und Thomas Spyra für Moosburg, vereitelten mehrere gute Möglichkeiten der Gegner.