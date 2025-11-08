 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der 1. FC Lintfort ist bereit für das Derby gegen Scherpenberg.
Der 1. FC Lintfort ist bereit für das Derby gegen Scherpenberg. – Foto: Udo Waffenschmidt

MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr am 9. November

FuPa Niederrhein zeigt euch zum Spieltag am 9. November 2025 alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE

FuPa Niederrhein zeigt euch zum Spieltag am 9 November 2025 alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

>>> Die Ausfälle am Niederrhein im November 2025

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Eine Auswahl von Spielen am 9. November 2025

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

Morgen, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
11:00live

Morgen, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
14:15live

Morgen, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30live

Morgen, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
16:00

Morgen, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15live

Morgen, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00live

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Aufrufe: 08.11.2025, 23:00 Uhr
Marcel EichholzAutor