Allgemeines
Die SpVg Schonnebeck ist im Derby gefordert.
Die SpVg Schonnebeck ist im Derby gefordert.

MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr am 30. November

FuPa Niederrhein zeigt euch zum Spieltag am 30. November 2025 alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE
KL C-FP 3 MG/VIE

Eine Auswahl von Spielen am 30. November 2025

Morgen, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30

Morgen, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30live

Morgen, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

