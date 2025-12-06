 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Viktoria Goch will oben dranbleiben.
Viktoria Goch will oben dranbleiben. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr am 2. Advent

FuPa Niederrhein zeigt euch zum Spieltag am 2. Advent alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

>>> Die Ausfälle am Niederrhein im November 2025

Eine Auswahl von Spielen am 7. Dezember 2025

Heute, 14:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
14:15

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

Heute, 15:00 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:00live

