 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Mit vollem Einsatz zwischen den Pfosten.
Mit vollem Einsatz zwischen den Pfosten. – Foto: Stephan Horn

MATCHDAY: Ticker, Ergebnisse und mehr am 16. November

FuPa Niederrhein zeigt euch zum Spieltag am 16. November 2025 alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE

>>> Die Ausfälle am Niederrhein im November 2025

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Eine Auswahl von Spielen am 16. November 2025

Heute, 13:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

Heute, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
14:30live

Heute, 14:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
14:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

Heute, 14:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
14:30live

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

Heute, 16:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
16:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00

____

