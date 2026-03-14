Matchday in Mecklenburg-Vorpommern! Alle Infos zu den heutigen Spielen

Du willst wissen, welche Partien von der Landesklasse aufwärts heute angesetzt sind? Kein Problem, klicke auf den Matchkalender der überregionalen Spiele.

Im Fußballkreis Mecklenburgische Seenplatte finden heute einige Begegnungen statt. Den Überblick darüber bekommst Du im Matchkalender.

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Welche Spiele stehen bei den Teams aus Nordvorpommern-Rügen heute an? Die Antwort darauf gibt es im Matchkalender.

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Der Ball rollt heute auch im Fußballkreis Schwerin-Nordwestmecklenburg. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

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Was ist heute im Fußballkreis Vorpommern-Greifswald los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.

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