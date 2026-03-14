Matchday in Mecklenburg-Vorpommern! Alle Infos zu den heutigen Spielen

Im Gebiet von FuPa Mecklenburg-Vorpommern rollt der Ball am heutigen Tag wieder. Hier ist der große Überblick für alle Spiele: Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr sind nur einen Klick entfernt.
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Du willst wissen, welche Partien von der Landesklasse aufwärts heute angesetzt sind? Kein Problem, klicke auf den Matchkalender der überregionalen Spiele.
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Im Fußballkreis Mecklenburgische Seenplatte finden heute einige Begegnungen statt. Den Überblick darüber bekommst Du im Matchkalender.
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Welche Spiele stehen bei den Teams aus Nordvorpommern-Rügen heute an? Die Antwort darauf gibt es im Matchkalender.
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Der Ball rollt heute auch im Fußballkreis Schwerin-Nordwestmecklenburg. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.
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Was ist heute im Fußballkreis Vorpommern-Greifswald los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.
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Einige Partien sind heute im Fußballkreis Warnow angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.
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Die Mannschaften aus dem Fußballkreis Westmecklenburg sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.