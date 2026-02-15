 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

MATCHDAY! Ergebnisse & mehr von den heutigen Partien im Überblick

Spieltag auf FuPa Württemberg: Hier findet gibt es Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr zu den einzelnen Spielen.

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

Im Gebiet von FuPa Württemberg rollt der Ball am heutigen Tag wieder. Hier ist der große Überblick für alle Spiele: Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr sind nur einen Klick entfernt.

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele!

Du willst wissen, welche Partien von der Landesliga aufwärts heute angesetzt sind? Kein Problem, klicke auf den Matchkalender der überregionalen Spiele.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Alb!

Im Fußballbezirk Alb finden heute einige Begegnungen statt. Den Überblick darüber bekommst Du im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Newsletter von FuPa.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Bodensee!

Welche Spiele stehen bei den Bodensee-Teams heute an? Die Antwort darauf gibt es im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Donau/Iller!

Der Ball rollt heute auch im Fußballbezirk Donau/Iller. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Enz/Murr!

Was ist heute im Fußballbezirk Enz/Murr los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Franken!

Einige Partien sind heute im Fußballbezirk Franken angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Neckar/Fils!

Die Mannschaften aus dem Fußballbezirk Neckar/Fils sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Nordschwarzwald!

Alle für heute geplanten Spiele des Fußballbezirks Nordschwarzwald gibt es im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Oberschwaben!

Der Ball rollt heute auch im Fußballbezirk Oberschwaben. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Ostwürttemberg!

Was ist heute im Fußballbezirk Ostwürttemberg los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Rems/Murr/Hall!

Einige Partien sind heute im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Schwarzwald/Zollern!

Die Mannschaften aus dem Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Stuttgart/Böblingen!

Alle für heute geplanten Spiele des Fußballbezirks Stuttgart/Böblingen gibt es im Matchkalender.