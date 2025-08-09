 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
MATCHDAY! Ergebnisse & mehr von den heutigen Partien im Überblick

Spieltag auf FuPa Württemberg: Hier findet gibt es Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr zu den einzelnen Spielen.

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben

Im Gebiet von FuPa Württemberg rollt der Ball am heutigen Tag wieder. Hier ist der große Überblick für alle Spiele: Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr sind nur einen Klick entfernt.

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele!

Du willst wissen, welche Partien von der Landesliga aufwärts heute angesetzt sind? Kein Problem, klicke auf den Matchkalender der überregionalen Spiele.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Alb!

Im Fußballbezirk Alb finden heute einige Begegnungen statt. Den Überblick darüber bekommst Du im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Newsletter von FuPa.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Bodensee!

Welche Spiele stehen bei den Bodensee-Teams heute an? Die Antwort darauf gibt es im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Donau/Iller!

Der Ball rollt heute auch im Fußballbezirk Donau/Iller. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Enz/Murr!

Was ist heute im Fußballbezirk Enz/Murr los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Franken!

Einige Partien sind heute im Fußballbezirk Franken angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Neckar/Fils!

Die Mannschaften aus dem Fußballbezirk Neckar/Fils sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Nordschwarzwald!

Alle für heute geplanten Spiele des Fußballbezirks Nordschwarzwald gibt es im Matchkalender.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Oberschwaben!

Der Ball rollt heute auch im Fußballbezirk Oberschwaben. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Ostwürttemberg!

Was ist heute im Fußballbezirk Ostwürttemberg los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Rems/Murr/Hall!

Einige Partien sind heute im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Schwarzwald/Zollern!

Die Mannschaften aus dem Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.

>>> Hier geht es zum Kalender vom Bezirk Stuttgart/Böblingen!

Alle für heute geplanten Spiele des Fußballbezirks Stuttgart/Böblingen gibt es im Matchkalender.

Aufrufe: 09.8.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor