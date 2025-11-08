MATCHDAY! Ergebnisse & mehr von den heutigen Partien im Überblick

Im Gebiet von FuPa Württemberg rollt der Ball am heutigen Tag wieder. Hier ist der große Überblick für alle Spiele: Ergebnisse, Daten, Liveticker, Bildergalerien, Videos und mehr sind nur einen Klick entfernt.
Du willst wissen, welche Partien von der Landesliga aufwärts heute angesetzt sind? Kein Problem, klicke auf den Matchkalender der überregionalen Spiele.
Im Fußballbezirk Alb finden heute einige Begegnungen statt. Den Überblick darüber bekommst Du im Matchkalender.
Welche Spiele stehen bei den Bodensee-Teams heute an? Die Antwort darauf gibt es im Matchkalender.
Der Ball rollt heute auch im Fußballbezirk Donau/Iller. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Was ist heute im Fußballbezirk Enz/Murr los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.
Einige Partien sind heute im Fußballbezirk Franken angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.
Die Mannschaften aus dem Fußballbezirk Neckar/Fils sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.
Alle für heute geplanten Spiele des Fußballbezirks Nordschwarzwald gibt es im Matchkalender.
Der Ball rollt heute auch im Fußballbezirk Oberschwaben. Eine Übersicht mit den Spielen ist im Matchkalender zu sehen.
Was ist heute im Fußballbezirk Ostwürttemberg los? Den Überblick über die heutigen Begegnungen gibt es auf FuPa.
Einige Partien sind heute im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall angesetzt. Verpasse kein Match, indem Du auf den Matchkalender klickst.
Die Mannschaften aus dem Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern sind heute aktiv. Welche Spiele dabei anstehen, können im Matchkalender angeschaut werden.
Alle für heute geplanten Spiele des Fußballbezirks Stuttgart/Böblingen gibt es im Matchkalender.