Matchday: Derbys und Spitzenspiele zum Rückrundenstart am 1. Februar

Derbys und Spitzenspiele gibt es am Niederrhein zum Start der Rückrunde. Das sind die heißesten Duelle am Sonntag, den 1. Februar.

von Marcel Eichholz · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Die SpVg Schonnebeck sinnt auf Derby-Revance.
Die SpVg Schonnebeck sinnt auf Derby-Revance. – Foto: Hubert Wilschrey

Die Winterpause ist beendet, der Ball rollt wieder am Niederrhein. Gleich zum Auftakt haben wir spannende Duelle in allen Ligen. Eine Übersicht der besten Spiele findet ihr nachfolgend. Im Einsatz sind unter anderem die SpVg Schonnebeck, SG Unterrath, VfB Bottrop und viele mehr

Das sind die Spiele am Sonntag, 1. Februar 2026

Morgen, 13:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

Morgen, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
16:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:15live

Morgen, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

