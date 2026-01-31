Matchday: Derbys und Spitzenspiele zum Rückrundenstart am 1. Februar

Die Winterpause ist beendet, der Ball rollt wieder am Niederrhein. Gleich zum Auftakt haben wir spannende Duelle in allen Ligen. Eine Übersicht der besten Spiele findet ihr nachfolgend. Im Einsatz sind unter anderem die SpVg Schonnebeck, SG Unterrath, VfB Bottrop und viele mehr
