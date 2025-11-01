 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Auch am Wochenende wird es wieder Schnappschüsse geben.
MATCHDAY: Alle Absagen, Ergebnisse und Ticker am 2. November

FuPa Niederrhein zeigt euch zum Spieltag am 2. November 2025 alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Kreisliga C3 GV/NE
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE

>>> Die Ausfälle am Niederrhein im November 2025

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Eine Auswahl von Spielen am 2. November 2025

Morgen, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
14:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

Morgen, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
14:15live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Aufrufe: 01.11.2025, 23:00 Uhr
André NückelAutor