 2026-02-05T13:24:16.378Z

Spielbericht

Matchday 6. Februar live: Das sind die Topspiele am Freitagabend

In den Amateurklassen oberhalb der Kreisebene stehen am Freitagabend sechs Partien auf dem Programm. In der Oberliga wird dabei in Holzheim gespielt, in der Landesliga in Mennrath und Bottrop.

von Sascha Köppen · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Die Holzheimer SG ist am Freitag auf Heimpunkte aus.
Die Holzheimer SG ist am Freitag auf Heimpunkte aus. – Foto: Hubert Wilschrey

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4

Sechs Spiele stehen am Freitagabend in der überregionalen Spielklassen im Amateurfußball am Niederrhein auf dem Programm, eine davon in der Oberliga. Die Holzheimer SG spielt nach dem Aufstieg im ersten Jahr um ihr sportliches Überleben in der höchsten Klasse des FVN, und sie hat es um 19.30 Uhr daheim mit dem TSV Meerbusch zu tun, der zwar sieben Plätze, aber nur fünf Punkte besser da steht. Also eine spannende Ausgangslage.

Duell der Tabellennachbarn in Mennrath

Das gilt fraglos auch für die Partie der Landesliga, Gruppe 1 zwischen Victoria Mennrath und der SG Unterrath. Im Mittelfeld der aktuellen Tabelle sind beide Nachbarn, die Mennrather mit Trainer Marc Trostel haben einen Zähler mehr auf dem Konto als die Gäste aus Düsseldorf. Da beide Teams weit davon entfernt sind, sich irgendwie schon sicher fühlen zu können, dürfte auch hier eine spannende Partie bevorstehen. Anstoß ist auch hier um 19.30 Uhr.

Ein direktes Kellerduell, auch tabellarisch, gibt es derweil in Gruppe 2 der Landesliga. Der Vorletzte Rhenania Bottrop, der erst vier Punkte gesammelt hat, muss gegen den Viertletzten PSV Wesel dringend Zähler hinzufügen, soll die Aufholjagd noch einen echten Sinn machen. Auch hier geht es um halb acht los. Dazu gibt es am Freitag noch drei Partien aus drei verschiedenen Gruppen der Bezirksliga, über die wir Euch hier natürlich ebenso auf dem Laufenden halten. In einigen der Partien am Freitagabend wird es einen Liveticker geben, dann seid ihr bei FuPa ohnehin bestens informiert.

Das sind die Topspiele am Freitagabend:

Heute, 19:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
19:30

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: