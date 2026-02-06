Matchday 6. Februar live: Das sind die Topspiele am Freitagabend

Die Holzheimer SG ist am Freitag auf Heimpunkte aus. – Foto: Hubert Wilschrey

Sechs Spiele stehen am Freitagabend in der überregionalen Spielklassen im Amateurfußball am Niederrhein auf dem Programm, eine davon in der Oberliga. Die Holzheimer SG spielt nach dem Aufstieg im ersten Jahr um ihr sportliches Überleben in der höchsten Klasse des FVN, und sie hat es um 19.30 Uhr daheim mit dem TSV Meerbusch zu tun, der zwar sieben Plätze, aber nur fünf Punkte besser da steht. Also eine spannende Ausgangslage.

Duell der Tabellennachbarn in Mennrath

Das gilt fraglos auch für die Partie der Landesliga, Gruppe 1 zwischen Victoria Mennrath und der SG Unterrath. Im Mittelfeld der aktuellen Tabelle sind beide Nachbarn, die Mennrather mit Trainer Marc Trostel haben einen Zähler mehr auf dem Konto als die Gäste aus Düsseldorf. Da beide Teams weit davon entfernt sind, sich irgendwie schon sicher fühlen zu können, dürfte auch hier eine spannende Partie bevorstehen. Anstoß ist auch hier um 19.30 Uhr.

Ein direktes Kellerduell, auch tabellarisch, gibt es derweil in Gruppe 2 der Landesliga. Der Vorletzte Rhenania Bottrop, der erst vier Punkte gesammelt hat, muss gegen den Viertletzten PSV Wesel dringend Zähler hinzufügen, soll die Aufholjagd noch einen echten Sinn machen. Auch hier geht es um halb acht los. Dazu gibt es am Freitag noch drei Partien aus drei verschiedenen Gruppen der Bezirksliga, über die wir Euch hier natürlich ebenso auf dem Laufenden halten. In einigen der Partien am Freitagabend wird es einen Liveticker geben, dann seid ihr bei FuPa ohnehin bestens informiert.