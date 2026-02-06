Matchday 6. Februar: Holzheim verliert knapp, Kantersieg für Mennrath

Sechs Spiele standen am Freitagabend in der überregionalen Spielklassen im Amateurfußball am Niederrhein auf dem Programm, eine davon in der Oberliga. Die Holzheimer SG spielt nach dem Aufstieg im ersten Jahr um ihr sportliches Überleben in der höchsten Klasse des FVN, und sie hatte es um 19.30 Uhr daheim mit dem TSV Meerbusch zu tun, der zwar sieben Plätze, aber nur fünf Punkte besser da stand. Also eine spannende Ausgangslage.
Spannend wurde es dann auch, einen guten Ausgang für die Holzheimer gab es aber nicht. Mit 0:1 unterlag die Auswahl von Jesco Neumann den Meerbuschern, den Treffer des Abend erzielte dabei Toni Majetic in der 56. Minute. Bis zum Treffer waren die Holzheimer dabei nicht das schlechtere Team, die Gäste verdienten sich danach den Erfolg jedoch zusehends. Die Schlussoffensive der Holzheimer blieb ohne Erfolg, ebenso die Konter der Gastgeber. Damit müssen die Neusser weiter unten gegen den Abstieg kämpfen, während der TSV den Blick nun eher nach oben richten kann.
In Gruppe 1 der Landesliga hat Victoria Mennrath das Duell der Tabellennachbarn gegen die SG Unterrath klar mit 5:1 für sich entschieden. Nachdem Johannes Minkiti früh für die Mennrather Führung gesorgt hatte, spielte den Gastgebern eine Rote Karte gegen Unterraths Alexander Straeten in die Karten. Philipp Preckel, Jacob Küppers, Alex Alexandrov und ein Eigentor führten so letztlich zum Kantersieg.
Für Rhenania Bottrop gab es in Gruppe 2 der Landesliga letztlich beim 1:3 gegen den PSV Wesel nichts zu bestellen, der Abstiegskampf wird so immer mehr zu einer "Mission Impossible". Keinen Sieger gab es derweil in der Bezirksliga, Gruppe 1 beim turbulenten 2:2 der SVG Neuss-Weissenberg gegen den Lohausener SV. Der TuS Wickrath unterlag in Gruppe 3 TuRa Brüggen mit 0:1 und entfernt sich immer weiter von den Spitzenplätzen. Erfolgreich war in Gruppe 4 auch Alemannia Pfalzdorf beim 2:1 gegen die SGE Bedburg-Hau.
