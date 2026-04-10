Matchday 21: Strausbergs Vorsprung und der Abstiegskampf

– Foto: Tom Krompa

In der Landesklasse Nord rücken am 21. Spieltag die Entscheidungen näher. Die sportliche Ausgangslage ist geprägt von einer deutlichen Dominanz des FC Strausberg an der Spitze, während das Tabellenende durch Punktgleichheit für enorme Spannung sorgt. Jede Partie an diesem Wochenende trägt das Potenzial in sich, die Weichen für den verbleibenden Saisonverlauf entscheidend zu stellen. Es geht um die Sicherung von Spitzenplätzen, die Konsolidierung im Mittelfeld und den nackten Kampf um den Verbleib in der Spielklasse.

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Heute, 19:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 19:30 PUSH

Der Spieltag beginnt unter Flutlicht mit einer Begegnung zwischen dem Tabellenneunten und dem Fünften. Die Reserve aus Klosterfelde weist 26 Punkte auf und konnte das Hinspiel in Joachimsthal überraschend deutlich mit 3:1 für sich entscheiden. Die Gäste aus der Schorfheide stehen mit 28 Punkten drei Plätze weiter oben und streben nach einer Korrektur dieses Ergebnisses. Ein Erfolg für Klosterfelde II würde die Tabellensituation im Mittelfeld weiter verdichten, da beide Teams dann unmittelbar zusammenrücken würden.

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In Gartz empfängt der Tabellenzweite den Sechsten der Liga. Die Blau-Weißen haben 36 Punkte gesammelt und müssen gewinnen, um den theoretischen Kontakt zur Spitze nicht abreißen zu lassen. Sachsenhausen II reist mit 28 Punkten an und blickt auf eine deutliche 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel zurück. Gartz geht als Favorit in die Partie, doch die Gäste haben die Möglichkeit, mit einem Punktgewinn ihre Position im oberen Tabellendrittel gegen die punktgleiche Konkurrenz abzusichern.

In Templin treffen zwei Mannschaften aufeinander, die lediglich ein Punkt trennt. Die Victoria belegt mit 26 Punkten den zehnten Rang, während der 1. SV Oberkrämer 11 mit 27 Punkten auf dem siebten Platz geführt wird. In der Hinrunde setzten sich die Templiner mit 3:1 durch. Angesichts der engen Punkteverteilung zwischen Platz 7 und 11 ist dieses Spiel von hoher Bedeutung für die Platzierung im gesicherten Mittelfeld.

Der FSV Blau-Weiß Wriezen steht mit 25 Punkten auf dem 13. Platz und benötigt Stabilität, um nicht tiefer in die Abstiegsregionen zu rutschen. Zu Gast ist der Tabellendritte aus Velten, der mit 32 Punkten eine starke Saison spielt und nur aufgrund der Tordifferenz vor Schönow liegt. Das Hinspiel entschied Velten mit 3:1 für sich. Während Wriezen den Heimvorteil nutzen muss, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten, will Velten seinen Platz auf dem Podium festigen.

Diese Begegnung ist das zentrale Duell im Abstiegskampf. Beide Mannschaften weisen 16 Punkte auf und belegen die Plätze 15 und 16 am Tabellenende. Gramzow konnte das Hinspiel mit 4:2 gewinnen und verfügt über die etwas bessere Tordifferenz im Vergleich zum Schlusslicht aus Ahrensfelde. In dieser Partie geht es um die Chance, den Anschluss an den 14. Platz zu wahren. Ein Unentschieden würde für beide Seiten den Druck in den kommenden Wochen massiv erhöhen.

Der unangefochtene Tabellenführer FC Strausberg tritt bei Eintracht Wandlitz an. Mit 45 Punkten und einem Vorsprung von neun Zählern auf den Tabellenzweiten ist die Favoritenrolle klar verteilt. Wandlitz belegt mit 27 Punkten den achten Rang und verlor das Hinspiel mit 1:3. Strausberg strebt danach, seine Dominanz weiter auszubauen, während die Gastgeber versuchen werden, gegen die beste Defensive der Liga einen Achtungserfolg zu erzielen.

Birkenwerder steht mit 23 Punkten auf dem 14. Platz und benötigt jeden Zähler, um sich von den direkten Abstiegsrängen zu distanzieren. Der Gegner aus Schönow ist Tabellenvierter (32 Punkte) und hat das Hinspiel mit einem deutlichen 7:1 dominiert. Schönow ist in der Pflicht zu punkten, um den Anschluss an den Tabellenzweiten aus Gartz zu halten, während Birkenwerder eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Aufeinandertreffen zeigen muss.

Der Spieltag wird am Sonntag mit der Partie zwischen dem Tabellenelften und dem Zwölften abgeschlossen. Lunow/Oderberg (26 Punkte) empfängt Prenzlau (25 Punkte). Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Mittelfeld und könnten mit einem Sieg den Abstand zur Gefahrenzone vergrößern.