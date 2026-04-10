 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Matchday 21: Strausbergs Vorsprung und der Abstiegskampf

Landesklasse Nord: Während der Spitzenreiter den Titel fest im Blick hat, spitzt sich die Lage im Keller zu.

von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tom Krompa

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ZF BKK
LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

In der Landesklasse Nord rücken am 21. Spieltag die Entscheidungen näher. Die sportliche Ausgangslage ist geprägt von einer deutlichen Dominanz des FC Strausberg an der Spitze, während das Tabellenende durch Punktgleichheit für enorme Spannung sorgt. Jede Partie an diesem Wochenende trägt das Potenzial in sich, die Weichen für den verbleibenden Saisonverlauf entscheidend zu stellen. Es geht um die Sicherung von Spitzenplätzen, die Konsolidierung im Mittelfeld und den nackten Kampf um den Verbleib in der Spielklasse.

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Heute, 19:30 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
19:30

Der Spieltag beginnt unter Flutlicht mit einer Begegnung zwischen dem Tabellenneunten und dem Fünften. Die Reserve aus Klosterfelde weist 26 Punkte auf und konnte das Hinspiel in Joachimsthal überraschend deutlich mit 3:1 für sich entscheiden. Die Gäste aus der Schorfheide stehen mit 28 Punkten drei Plätze weiter oben und streben nach einer Korrektur dieses Ergebnisses. Ein Erfolg für Klosterfelde II würde die Tabellensituation im Mittelfeld weiter verdichten, da beide Teams dann unmittelbar zusammenrücken würden.

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Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
14:00

In Gartz empfängt der Tabellenzweite den Sechsten der Liga. Die Blau-Weißen haben 36 Punkte gesammelt und müssen gewinnen, um den theoretischen Kontakt zur Spitze nicht abreißen zu lassen. Sachsenhausen II reist mit 28 Punkten an und blickt auf eine deutliche 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel zurück. Gartz geht als Favorit in die Partie, doch die Gäste haben die Möglichkeit, mit einem Punktgewinn ihre Position im oberen Tabellendrittel gegen die punktgleiche Konkurrenz abzusichern.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
15:00

In Templin treffen zwei Mannschaften aufeinander, die lediglich ein Punkt trennt. Die Victoria belegt mit 26 Punkten den zehnten Rang, während der 1. SV Oberkrämer 11 mit 27 Punkten auf dem siebten Platz geführt wird. In der Hinrunde setzten sich die Templiner mit 3:1 durch. Angesichts der engen Punkteverteilung zwischen Platz 7 und 11 ist dieses Spiel von hoher Bedeutung für die Platzierung im gesicherten Mittelfeld.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
15:00

Der FSV Blau-Weiß Wriezen steht mit 25 Punkten auf dem 13. Platz und benötigt Stabilität, um nicht tiefer in die Abstiegsregionen zu rutschen. Zu Gast ist der Tabellendritte aus Velten, der mit 32 Punkten eine starke Saison spielt und nur aufgrund der Tordifferenz vor Schönow liegt. Das Hinspiel entschied Velten mit 3:1 für sich. Während Wriezen den Heimvorteil nutzen muss, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten, will Velten seinen Platz auf dem Podium festigen.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
15:00

Diese Begegnung ist das zentrale Duell im Abstiegskampf. Beide Mannschaften weisen 16 Punkte auf und belegen die Plätze 15 und 16 am Tabellenende. Gramzow konnte das Hinspiel mit 4:2 gewinnen und verfügt über die etwas bessere Tordifferenz im Vergleich zum Schlusslicht aus Ahrensfelde. In dieser Partie geht es um die Chance, den Anschluss an den 14. Platz zu wahren. Ein Unentschieden würde für beide Seiten den Druck in den kommenden Wochen massiv erhöhen.

Morgen, 15:00 Uhr
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
15:00

Der unangefochtene Tabellenführer FC Strausberg tritt bei Eintracht Wandlitz an. Mit 45 Punkten und einem Vorsprung von neun Zählern auf den Tabellenzweiten ist die Favoritenrolle klar verteilt. Wandlitz belegt mit 27 Punkten den achten Rang und verlor das Hinspiel mit 1:3. Strausberg strebt danach, seine Dominanz weiter auszubauen, während die Gastgeber versuchen werden, gegen die beste Defensive der Liga einen Achtungserfolg zu erzielen.

Morgen, 15:00 Uhr
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
15:00

Birkenwerder steht mit 23 Punkten auf dem 14. Platz und benötigt jeden Zähler, um sich von den direkten Abstiegsrängen zu distanzieren. Der Gegner aus Schönow ist Tabellenvierter (32 Punkte) und hat das Hinspiel mit einem deutlichen 7:1 dominiert. Schönow ist in der Pflicht zu punkten, um den Anschluss an den Tabellenzweiten aus Gartz zu halten, während Birkenwerder eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Aufeinandertreffen zeigen muss.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
14:00live

Der Spieltag wird am Sonntag mit der Partie zwischen dem Tabellenelften und dem Zwölften abgeschlossen. Lunow/Oderberg (26 Punkte) empfängt Prenzlau (25 Punkte). Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Mittelfeld und könnten mit einem Sieg den Abstand zur Gefahrenzone vergrößern.

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