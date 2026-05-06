Matchball zur Rettung: Babelsberg 03 vor besonderem Spiel in Magdeburg

Zudem spricht die deutlich bessere Tordifferenz klar für Babelsberg. Die Rechnung vor dem Anpfiff ist denkbar einfach: Schon ein eigener Punktgewinn in Magdeburg oder ein Ausrutscher der Konkurrenz genügt, um das Ticket für ein weiteres Jahr Regionalliga endgültig zu lösen.

Der ersehnte Klassenerhalt ist für Nulldrei nach dem jüngsten Achtungserfolg zum Greifen nah. Bis zu drei Teams steigen am Ende der Saison aus der Liga ab, doch die Ausgangslage für die Gäste ist hervorragend. Auf Platz zwölf liegend, weist das Team einen Vorsprung von komfortablen sechs Punkten auf den 16. Tabellenrang und den dort platzierten ZFC Meuselwitz auf.

Rückenwind aus den letzten Wochen

Die Mannschaft von Trainer Johannes Lau strotzt derzeit vor Selbstvertrauen. Zweimal in Folge konnte Babelsberg zuletzt gewinnen, gekrönt von einem formidablen 4:1-Heimsieg gegen das Spitzenteam Hallescher FC. Diese Leistung hat im Saisonendspurt noch einmal enorme Energien freigesetzt und bewiesen, welch großes Potenzial in der Truppe steckt.

Im Rahmen dieses denkwürdigen Spiels gab es für die Fans zudem einen besonderen Meilenstein zu bejubeln: Samir Werbelow wurde für seine einhundert Pflichtspiele im Trikot von Babelsberg geehrt und verkörpert damit genau den Zusammenhalt, der die Mannschaft aktuell trägt.

Offene Rechnung aus dem Hinspiel

Mit dem kommenden Gegner wartet am Sonntag jedoch eine echte Herausforderung. Die Reserve des 1. FC Magdeburg spielt als Aufsteiger eine außerordentlich starke Saison und wird die Spielzeit im gesicherten Mittelfeld abschließen. Aktuell rangiert das Team auf Platz neun. Die Truppe von Coach Daniel Wölfel feierte zuletzt ebenfalls zwei Siege in Serie, darunter ein abgeklärtes 2:0 beim FC Hertha 03 Zehlendorf.

Überdies haben die Babelsberger noch eine überaus schmerzhafte Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Damals unterlag das Team unter dem ehemaligen Trainer Ronny Ermel im eigenen Stadion mit 1:3. Besonders bitter: Nulldrei führte bereits und agierte nach einem Platzverweis gegen den Magdeburger Willi Alfons Kamm in Überzahl, ließ sich das Spiel aber in einer völlig wilden Schlussphase noch aus der Hand nehmen.

Emotionale Rückkehr für die Zukunft

Während der Fokus sportlich voll auf der Gegenwart liegt, gibt es auch abseits des Rasens großartige Neuigkeiten. Der SV Babelsberg 03 verkündete mit Laurin von Piechowski den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 32-jährige Innenverteidiger kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028.

Im Jahr 2013 hatte er den Sprung aus der eigenen Jugend in den Profibereich geschafft und anschließend 104 Pflichtspiele für den Klub bestritten. „Die Verpflichtung von Laurin ist für uns etwas ganz Besonderes. Er ist einer der besten und erfahrensten Innenverteidiger der Liga. Wir sind stolz, dass er ab der kommenden Saison wieder unser Trikot trägt“, sagt Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg 03 in einer Pressemitteilung des Vereins.