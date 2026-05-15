Matchball zur Landesmeisterschaft, Abstiegskracher in der Altmark

– Foto: Sophie Lisker

Kann der SSC Weißenfels den zweiten Matchball zur Landesmeisterschaft nutzen? Wie endet der Kellerkracher in der Altmark? Und kann Aufsteiger SV Eintracht Emseloh zum vierten Mal in Folge daheim gewinnen? Diese Fragen werden am Sonnabend in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt beantwortet.

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Morgen, 14:00 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels SC Bernburg SC Bernburg 14:00 live PUSH

Am Mittwochabend war es noch nicht so weit: Zwar hatte der SV Blau-Weiß Zorbau mit dem 2:1-Erfolg über den SV Dessau 05 die Schützenhilfe geliefert, der SSC Weißenfels konnte mit dem 0:0 gegen den SV Blau-Weiß Dölau aber noch nicht davon profitieren. Am Sonnabend hat der Spitzenreiter dann den nächsten Matchball zur Landesmeisterschaft. Mit einem Sieg gegen den SC Bernburg wären der Titel und der Oberliga-Aufstieg perfekt. Wenn der BSV Halle-Ammendorf parallel nicht in Emseloh gewinnen sollte, würde auch schon ein Punkt genügen.

Am anderen geografischen Ende des Bundeslandes kommt es am Sonnabend zum Abstiegskracher: Der Vorletzte SSV Havelwinkel Warnau empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim, die rechnerisch bereits nicht mehr zu retten ist. Die Warnauer müssen gewinnen, um den Klassenerhalt im Blick zu behalten.

Gegen den VfB Merseburg (5:0), den SV Fortuna Magdeburg (6:0) und die SG Rot-Weiß Thalheim (2:1) hat der SV Eintracht Emseloh die vergangenen drei Heimspiele allesamt gewonnen. Setzt der Aufsteiger seine starke Serie daheim fort? Zu Gast ist dieses Mal der Tabellenvierte BSV Halle-Ammendorf, dem im Falle eines Auswärtsdreiers der zweite Platz winkt.

Morgen, 15:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD VfB Merseburg VfB Merseburg 15:00 live PUSH