 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Matchball zur Landesmeisterschaft, Abstiegskracher in der Altmark

Verbandsliga +++ Der Blick auf die vier Begegnungen im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sophie Lisker

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Verbandsliga
Ammendorf
Fortuna MD
Thalheim
SSC Weißenfels

Kann der SSC Weißenfels den zweiten Matchball zur Landesmeisterschaft nutzen? Wie endet der Kellerkracher in der Altmark? Und kann Aufsteiger SV Eintracht Emseloh zum vierten Mal in Folge daheim gewinnen? Diese Fragen werden am Sonnabend in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt beantwortet.

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Morgen, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live

Am Mittwochabend war es noch nicht so weit: Zwar hatte der SV Blau-Weiß Zorbau mit dem 2:1-Erfolg über den SV Dessau 05 die Schützenhilfe geliefert, der SSC Weißenfels konnte mit dem 0:0 gegen den SV Blau-Weiß Dölau aber noch nicht davon profitieren. Am Sonnabend hat der Spitzenreiter dann den nächsten Matchball zur Landesmeisterschaft. Mit einem Sieg gegen den SC Bernburg wären der Titel und der Oberliga-Aufstieg perfekt. Wenn der BSV Halle-Ammendorf parallel nicht in Emseloh gewinnen sollte, würde auch schon ein Punkt genügen.

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
15:00

Am anderen geografischen Ende des Bundeslandes kommt es am Sonnabend zum Abstiegskracher: Der Vorletzte SSV Havelwinkel Warnau empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim, die rechnerisch bereits nicht mehr zu retten ist. Die Warnauer müssen gewinnen, um den Klassenerhalt im Blick zu behalten.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
14:00

Gegen den VfB Merseburg (5:0), den SV Fortuna Magdeburg (6:0) und die SG Rot-Weiß Thalheim (2:1) hat der SV Eintracht Emseloh die vergangenen drei Heimspiele allesamt gewonnen. Setzt der Aufsteiger seine starke Serie daheim fort? Zu Gast ist dieses Mal der Tabellenvierte BSV Halle-Ammendorf, dem im Falle eines Auswärtsdreiers der zweite Platz winkt.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
15:00live

Ein Kunstschuss aus dem Hinspiel schlug hohe Wellen: Beim 2:1-Heimerfolg über den SV Fortuna Magdeburg netzte Danny Wagner im November vergangenen Jahres sensationell per Fallrückzieher für den VfB Merseburg. Wird es am Sonnabend ähnlich ansehnlich? Dann steigt das Rückspiel am Schöppensteg.