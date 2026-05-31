Matchball zum Titel, Duell um die Relegation, zweiter Absteiger fix

– Foto: SG Reppichau

Die SG Reppichau hat an der Tabellenspitze bereits den Matchball zum Titel. Verfolger VfB Gräfenhainichen muss sich einen Zweikampf um die mögliche Verbandsliga-Relegation liefern. Und der TSV Blau-Weiß Brehna steht neben der LSG Lieskau als zweiter Absteiger fest. Das war der 27. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Wie im Hin- so auch im Rückspiel: Der TSV Leuna hat auch das zweite Aufeinandertreffen dieser Saison gegen den FSV Bennstedt mit 1:0 für sich entschieden. Am Freitagabend erzielte Chijioke Felix Anyamale den einzigen Treffer zum Heimerfolg.

Der CFC Germania hat Druck aufgebaut: Mit einem 2:0-Heimsieg über Turbine Halle zogen die Köthener am Freitagabend nach Punkten gleich mit dem zweitplatzierten VfB Gräfenhainichen. Weil dieser am Sonnabend in Naumburg unterlag, trennen beide Kontrahenten im direkten Duell um den Relegationsplatz zur Verbandsliga nur noch vier Treffer in der Tordifferenz.

Nach dem Durchmarsch aus der Kreisliga bis in die Landesliga ist für den TSV Blau-Weiß Brehna nach zwei Jahren Schluss in der zweithöchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Zeitz stehen die Brehnaer als zweiter Absteiger neben der LSG Lieskau fest. Bei nur noch neun zu vergebenen Zählern steht der Tabellenvorletzte zehn Punkte hinter dem SC Naumburg, der nach aktuellem Stand die Abstiegsrelegation spielen würde.

Nach der Hinrunde mit nur mageren elf Punkten kann der SV Edelweiß Arnstedt fast schon sicher für ein weiteres Landesliga-Jahr planen. Mit dem klaren 6:1-Heimerfolg über die SG Blau-Weiß Brachstedt stockten die Edelweißen ihr Punktekonto auf nun 38 Zähler auf. Mit acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz müsste für die Arnstedter schon alles schief laufen, um zum Saisonfinale noch einmal in Not zu geraten. Dagegen bleiben die Brachstedter akut bedroht - nur ein Pünktchen über dem Strich.

Für die Überraschung des Spieltags sorgte der SC Naumburg. Mit 1:0 setzte sich das Kellerkind gegen den zuletzt fünfmal in Folge siegreichen Tabellenzweiten VfB Gräfenhainichen durch. Hannes Niebling erzielte den Treffer des Tages. Zwar verbleibt der SCN dennoch auf dem Abstiegs-Relegationsrang, der Rückstand zum rettender Ufer beträgt aber nur noch einen Zähler. Dagegen ist der VfB Gräfenhainichen im Zweikampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz nun punktgleich mit dem CFC Germania. Der Rückstand auf den Tabellenführer aus Reppichau wuchs wieder auf sieben Zähler an.

Die SG Reppichau ist ein großer Gewinner des 27. Spieltags. Nach der Niederlage des VfB Gräfenhainichen und dem 3:1-Erfolg beim FC Grün-Weiß Piesteritz hat der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Süd schon eine Hand an der Schale. Mit sieben Zählern Vorsprung geht der Spitzenreiter in die finalen drei Partien der Saison. Schon am Freitagabend könnte der Titel in Brachstedt perfekt gemacht werden. Dagegen müssen die Piesteritzer nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen um den Klassenerhalt zittern.

Ein weiterer Gewinner des Wochenendes ist der TSV Rot-Weiß Zerbst: Mit dem 6:3-Heimsieg über den SV Blau-Weiß Farnstädt sammelten die Zerbster wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Dabei machten es die Rot-Weißen nach zwischenzeitlicher 4:0-Führung noch einmal spannend, sorgten nach dem Farnstädter Comeback zum 4:3 dann aber für die Entscheidung. Trotzdem bleibt es für den TSV mit nur zwei Zählern Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz im Keller eng.