– Foto: Ralph Görtz

Matchball versenkt! MSV Duisburg zurück in Liga 3 Regionalliga West: Der MSV Duisburg schlägt die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 1:0 und kehrt als Meister in die 3. Liga zurück.

Der Auswärtsfahrer-Rekord in der Regionalliga war dem MSV Duisburg schon vor der Partie sicher. Mehr als 16.000 Anhänger der Zebras machten sich zum entscheidenden Spiel auf den kurzen Weg nach Mönchengladbach. Insgesamt fanden 20.893 kam zum Duell in der Regionalliga West, welches extra in den Borussia-Park verlegt wurde. Am Ende gab es die erhoffte Aufstiegsparty, nachdem der entscheidende Treffer gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach schon in der Anfangsphase fiel.

Schon früh konnte die blau-weiße Wand im Borussia-Park jubeln. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, als Jakob Bookjans einen Eckball genau auf die Stirn von Tobias Fleckstein brachte. Duisburgs Innenverteidiger zeigte, dass er auch in der Offensive seine Qualitäten hat und nickte zur frühen Führung ein. Die Zebras blieben weiter griffig und kamen zu weiteren Großchancen. Steffen Meuer versuchte es nur zwei Zeigerumdrehungen später von der Strafraumkante und zwang Fohlen-Keeper Maximilian Neutgens zu einer echten Glanzparade, allerdings auf Kosten eines weiteren Eckstoßes. Der kam wieder gut, konnte zunächst zwar geklärt werden, doch aus der zweiten Reihe nahm Simon Symalla Maß. Sein Schuss stellte den Schlussmann jedoch vor keine allzu große Herausforderung. Die Gladbacher Defensive kam kaum zum durchschnaufen in einer furioses Duisburger Anfangsphase. Aus dem Mittelfeld marschierten die Zebras mit Patrick Sussek erneut in Richtung Gladbacher Gehäuse. Sein Steckpass fand Bookjans, der ohne viel Aufheben den erneuten Abschluss suchte und eine weitere Ecke herausholte. Die jedoch blieb ohne Ertrag (9.). Der Duisburger Offensivspieler hatte auch die nächste Möglichkeit. Neutgens stand weit vor seinem Tor, was Bookjans nicht verborgen blieb. Aus rund 35 Metern versuchte er es, setzte den Schuss aber knapp über den Querbalken (14.). In der Folge flachte das Tempo der Akteure auf dem Rasen etwas ab, nahm aber in der Schlussphase der ersten Hälfte nochmals Fahrt auf. Wieder war es Bookjans, der sich nach Zuspiel im gegnerischen Strafraum um die eigene Achse drehte und ohne weiteres Zögern abzog. Erneut tauchte Neutgens ab und klärte (40.). Von den Hausherren war im ersten Durchgang nur wenig zu sehen, echte Torchancen blieben komplett aus.