Matchball für Willingen, Schwalmstadt in der Pflicht

Beide Teams stehen im gesicherten Mittelfeld, wollen sich aber für die kommende Saison in Stellung bringen. Altenlotheim reist mit dem Selbstbewusstsein eines 4:2-Siegs gegen Neukirchen/Röllshausen an, während Mengsberg zuletzt eine deutliche 2:6-Niederlage in Korbach hinnehmen musste. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4. Auch dieses Duell dürfte offen verlaufen.

Neukirchen will nach der Niederlage in Altenlotheim Wiedergutmachung betreiben und seinen Platz unter den Top fünf behaupten. Schlusslicht Bad Wildungen/Friedrichstein konnte zwar zuletzt überraschend gegen Melsungen gewinnen, steht aber mit dem Rücken zur Wand. Im Hinspiel unterlagen sie mit 3:6 – eine erneute Torflut ist nicht ausgeschlossen. Für die Gäste zählt nur ein Sieg.

Melsungen will nach dem überraschenden Rückschlag gegen Bad Wildungen wieder in die Erfolgsspur finden. Felsberg kämpft im unteren Tabellendrittel um jeden Punkt und steht punktgleich mit Obermelsungen auf einem Abstiegsrang. Das Hinspiel entschied Felsberg knapp mit 4:3 für sich. Melsungen hat somit noch eine Rechnung offen.

TSV Korbach (6.) – FC Homberg (12.)

Sonntag, 04.05.25, 15:00 Uhr

Korbach präsentierte sich zuletzt in Torlaune beim 6:2 gegen Mengsberg und will die kleine Siegesserie fortsetzen. Homberg hingegen rutschte nach der 1:4-Niederlage in Sand tiefer in den Abstiegssumpf. Das Hinspiel gewann Korbach auswärts mit 2:1. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Hausherren.