Matchball für Türk Gücü - Drei Kracher im Tabellenkeller

Schon ein Punkt reicht den Mannen von Türk Gücü Straubing zur Meisterschaft. – Foto: Charly Becherer

Im Tabellenkeller müssen nach wie vor sieben Teams um den Ligaverbleib bangen, wobei der SC Falkenberg (im Landkreisderby gegen den ASCK Simbach) und der FC Walkertshofen (in Geisenhausen) mit einem eigenen Sieg aus eigener Kraft den Deckel drauf machen können. Die beiden Gegner brauchen allerdings selbst unbedingt Zählbares, um den Direktabstieg zu vermeiden. Ein extrem brisantes Duell geht auch an der Plattlinger Rennbahn über die Bühne, wo die heimische SpVgg den punktgleichen SV Sallach empfängt. Der Sieger dieser Partie kann ebenfalls für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga planen, dem Verlierer droht der Gang in die Relegation.

Zwei Spieltage vor Schluss ist in der Bezirksliga West sowohl oben als auch unten noch immer keine definitive Entscheidung gefallen. Das könnte sich am Wochenende aber ändern, denn Türk Gücü Straubing könnte am Sonntag bereits mit einem Unentschieden beim TV Schierling den Titel eintüten. Sollte Verfolger FC Ergolding tags zuvor bei der abstiegsbedrohten TuS Pfarrkirchen nicht gewinnen, wäre der erstmalige Aufstieg in die Landesliga für den Spitzenreiter schon vorzeitig fix.

Morgen, 14:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen FC Ergolding Ergolding 14:00 live PUSH

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem verdienten Sieg gegen Straubing wollen wir im letzten Heimspiel der Saison in der Erfolgsspur bleiben. Mit dem Vizemeister kommt natürlich ein richtig harter Brocken an die Rennbahn. Hier müssen wir wie bereits letzte Woche alles reinwerfen und mit der nötigen Härte die Partie bestreiten, um die dringend benötigten Punkte einzufahren."

Personal: Zu den bekannten Langzeitausfällen Max Grabow, Simon Maier und Christian Zauner gesellt sich nun auch Tom Berger. Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nachdem wir in Simbach die Relegation bereits fixiert haben, können meine Jungs jetzt befreit aufspielen. Wir versuchen noch so viele Punkte wie möglich zu holen, aber in Pfarrkirchen an der Rennbahn war es noch nie einfach zu punkten.

Personal: Donlan Osei-Tutu und Julius Drück werden verletzt fehlen.







Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Zuletzt hat uns das letzte Quäntchen gefehlt, um die Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Wir haben in dieser Woche die Fehler angesprochen und werden versuchen diese abzustellen. Mit dem Landkreisderby gegen Simbach haben wir jetzt ein sehr schönes Spiel vor der Brust, das aufgrund der Tabellensituation natürlich sehr brisant ist. Für uns besteht die große Möglichkeit mit einem Sieg den Klassenerhalt fix zu machen und deshalb werden wir alles daran setzen, die Punkte in Falkenberg zu lassen." Personal: Dominik Maierhofer fällt definitiv aus, dazu gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Gegen Kelheim konnten wir das erste unserer drei Endspiele gewinnen. Der Sieg war extrem wichtig und so sind wir nach wie vor einen Punkt hinter Pfarrkirchen bzw. dem Relegationsplatz. Jetzt müssen wir in den letzten beiden Spielen genauso auftreten wie am Samstag, um diese für uns zu entscheiden. Zusätzlich brauchen wir Schützenhilfe und da hoffen wir natürlich, dass Ergolding bis zum Schluss voll durchzieht. Rechnerisch ist für sie die Meisterschaft ja auch noch möglich." Personal: Bis auf Volodymyr Yuzefiv sind alle Mann an Bord.





So., 10.05.2026, 16:00 Uhr TV Schierling Schierling SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 16:00 live PUSH

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag bestreiten wir das letzte Heimspiel der Saison gegen den designierten Meister Türk Gücü Straubing. Wir werden nochmal alles reinwerfen und möchten zum Abschluss daheim nochmals punkten." Personal: Nicolas Reichl fällt noch verletzt aus, die übrigen Spieler sind wieder fit.

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Am Sonntag erwartet uns das schwere Auswärtsspiel in Schierling. Wir brauchen einen Punkt, um die Meisterschaft zu feiern. Wir werden alles daran setzen, mindestens diesen zu holen." Personal: Arblert Beka hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und gesellt sich zu den Verletzen. Fraglich ist der Einsatz von Danylo Volobuiev. Dafür kehrt Michael Suri in den Kader zurück.





Nach zwei Niederlagen mit insgesamt 13 Gegentoren droht Gerd Bogner und seinem TV Geisenhausen der direkte Wiederabstieg. – Foto: Charly Becherer







Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach den letzten beiden hohen Niederlagen steht für uns nun das vorentscheidende Heimspiel gegen den FC Walkertshofen an. Der Gast spielt eine sehr gute Rückrunde und hat einen guten Lauf. Bei uns hat dagegen die Verletztenmisere dramatische Ausmaße angenommen, zuletzt mussten wir in Straubing auf drei Spieler der dritten Mannschaft setzen. Wir werden jedoch mit aller Macht versuchen, den zweiten Heimsieg zu erkämpfen und somit vielleicht doch noch einen Relegationsrang zu ergattern. Unsere junge Mannschaft hofft, dass viele TVG-Fans zum Spiel kommen und die Jungs große Unterstützung erhalten." Personal: Wer am Sonntag auflaufen kann ist derzeit noch offen.

Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Beide Teams müssen mit Blick auf die Tabelle punkten. Geisenhausen hat in der Frühjahrsrunde bereits beachtliche Ergebnisse erzielt und daher lassen wir uns von den letzten Spielen auch nicht blenden. Wir müssen unsere bestmögliche Leistung abliefern und alles andere wird man dann sehen." Personal: Ob Christian Brandl und Sebastian Zettl wieder einsatzfähig sind, entscheidet sich erst kurzfristig. Moritz Seemann fehlt voraussichtlich aus beruflichen Gründen.



Sowohl die SpVgg Plattling (links) als auch der FC Walkertshofen können an diesem Wochenende den Klassenerhalt fix machen. – Foto: Erhard Zettl









So., 10.05.2026, 17:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling SV Sallach Sallach 17:00 PUSH

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Es ist ein Endspiel um den Klassenerhalt, in dem es keine Ausreden geben darf. Jeder Einzelne muss alles dafür geben, damit wir als Sieger vom Platz gehen können." Personal: Bei den Isarstädtern gibt es aktuell noch einige Fragezeichen und Ungewissheiten.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Mit dem brutal wichtigen Dreier gegen Falkenberg im Rücken werden wir versuchen den Schwung mit nach Plattling zu nehmen. Mit einem Sieg könnten wir den direkten Klassenerhalt perfekt machen. Daher sehe ich den Druck mehr auf Seiten der SpVgg, die natürlich alles versuchen wird, um uns den Klassenerhalt zu vermiesen. Es wird mit Sicherheit ein kampfbetontes Spiel werden, wie es im Abstiegskampf nun mal so ist. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wir bereit sind den letzten Schritt zu machen." Personal: Benedikt Lermer kehrt in den Kader zurück. Der Rest bleibt unverändert.





Die weiteren Partien des 29. Spieltags:







