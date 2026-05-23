Matchball für Rengershausen – verlieren verboten im Tabellenkeller

– Foto: Johannes Hetzer

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 bündelt noch einmal fast alles, was diese Saison ausgezeichnet hat: Titelkampf, Rennen um Platz zwei, Verfolgerduelle und Abstiegssorgen. TuSpo 1912 Rengershausen geht mit sechs Punkten Vorsprung vor TSG Sandershausen in den Sonntag und kann die Meisterschaft mit einem weiteren Punkt klarmachen. Dahinter ist der Kampf um Rang zwei noch offen, während im Tabellenkeller vor allem VfL Wanfried, TSV Holzhausen/Reinhardswald und TSG Wilhelmshöhe unter Druck stehen.

Ohne Druck

Morgen, 15:00 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten FSC 1924 Lohfelden Lohfelden 15:00 PUSH

Der TSV Rothwesten geht ohne Druck in den vorletzten Spieltag. Mit dem FSC Lohfelden kommt allerdings ein Gegner, der in dieser Saison immer wieder bewiesen hat, wie man Spiele mit Geduld, Ordnung und klarer Struktur auf seine Seite ziehen kann. Für Rothwesten wäre ein Heimsieg nach dem überraschenden Punktgewinn gegen Spitzenreiter Rengershausen ein wichtiger Erfolg: Es wäre der erste Dreier nach zuletzt fünf sieglosen Partien, nachdem das Nachholspiel gegen Espenau unter der Woche ausgefallen war. Nur drei Punkte zählen

Morgen, 15:00 Uhr VfL Wanfried VfL Wanfried SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 15:00 PUSH

Im Werrastadion ist die Ausgangslage eindeutig. VfL Wanfried muss gegen SV Kaufungen 07 gewinnen, um seine kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt überhaupt am Leben zu halten. Die Gastgeber haben sich mit viel Moral noch einmal herangekämpft, stehen aber weiter unter maximalem Druck. Kaufungen kommt als Tabellen­siebter, hat sportlich weniger Last, dürfte die Partie aber keineswegs herschenken.

Pflichtsieg im Abstiegskampf

Morgen, 15:00 Uhr SV Espenau Espenau TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 15:00 live PUSH

Auch für die TSG Wilhelmshöhe zählt in Espenau nur ein Sieg. Alles andere hilft im Abstiegskampf praktisch nicht mehr weiter. Der bereits abgestiegene SV Espenau spielt nur noch um einen versöhnlichen Abschluss, hat in dieser Saison aber schon gezeigt, dass selbst Schlusslichter einem Gegner noch Probleme bereiten können. Für Wilhelmshöhe ist es daher ein Spiel, in dem Nervenstärke mindestens genauso wichtig wird wie spielerische Qualität.

Verlieren verboten

Die TSG Sandershausen reist mit der klaren Aufgabe nach Baunatal, den Relegationsplatz zu verteidigen. Nach dem kampflosen Erfolg zuletzt darf sich der Tabellenzweite nun keinen Ausrutscher leisten, zumal Grebenstein direkt dahinter lauert. Eintracht Baunatal hat mit zuletzt guten Ergebnissen gezeigt, dass sie deutlich stärker ist als ein bloßer Mittelfeldplatz vermuten lässt. Für Sandershausen ist das damit alles andere als eine einfache Pflichtaufgabe.

Derbyreiz bleibt erhalten

Im Reinhardswald-Derby treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ohne Abstiegsangst in den letzten Spieltag gehen. Reinhardshagen will den fünften Platz sichern und die Saison vor eigenem Publikum erfolgreich abschließen. Hombressen/Udenhausen hat den Klassenerhalt geschafft, muss personell aber weiter improvisieren. Auch ohne großen Zwang bleibt es ein Derby, das beide Seiten nicht verlieren wollen.

Nicht locker lassen

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben FC Bosporus Kassel Bosporus KS 15:00 live PUSH

Im Sauertalstadion steigt eines der interessantesten Spiele des Spieltags. TuSpo Grebenstein hat den dritten Platz sicher, kann aber bei einem Ausrutscher Sandershausens noch auf Rang zwei springen. FC Bosporus Kassel spielt als Aufsteiger eine starke Saison und hat Platz vier fest im Blick. Gerade weil Grebenstein personell angeschlagen bleibt, dürfte das gegen formstarke Gäste noch einmal eine echte Prüfung werden.

Meisterschaft auf dem Silbertablett

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 15:00 PUSH

Für TuSpo 1912 Rengershausen ist die Lage klar: Mit einem Punkt gegen TSV Wolfsanger oder einem Punktverlust von Sandershausen ist der direkte Aufstieg perfekt. Die Gastgeber gehen mit der besten Ausgangsposition in das Saisonfinale, wissen aber auch, dass gerade solche Spiele oft schwerer sind als erwartet. Wolfsanger reist ohne großen Druck an, bringt aber genug Qualität mit, um dem Spitzenreiter die Aufgabe unangenehm zu machen. Rengershausen hat den Matchball – jetzt muss die Mannschaft ihn nur noch verwerten. Fast schon die letzte Tür