Matchball für den Klassenerhalt vergeben: FCU unterliegt Wacker

Der Unterföhringer Trainer Andreas Faber sagt: „Wir holen diese drei Punkte und dann ist das Thema durch. Für diese neunzig Minuten muss die Mannschaft den Freizeitmodus beenden.“ – Foto: Dieter Michalek

Wacker München hatte direkt vor der Abstiegszone stehend noch etwas mehr Druck als Unterföhring und suchte sein Heil erst einmal in der Defensive. Man machte mit einer Fünferkette hinten dicht, und das funktionierte auch richtig gut. Unterföhring hatte viel Ballbesitz, aber nicht wirklich Torgefahr. Es war alles eng und der Gast war nicht zwingend genug bei den Versuchen, in den Strafraum hineinzukommen.

Das ganz entspannte Auslaufen in den letzten Ligaspielen hat sich beim FC Unterföhring vorerst erledigt. Der Landesligist unterlag beim FC Wacker München mit 1:3 (1:1) und hat den ersten Matchball für den Klassenerhalt vergeben. Fünf Zähler zum Relegationsplatz sind bei noch drei Spieltagen aber ein weiterhin ordentliches Polster.

Und dann kam das Tor aus dem Nichts nach einer Ecke für die Münchner. Leonard Fuchs traf für Wacker, und damit konnte sich die Heimmannschaft noch besser einigeln. FCU-Trainer Andreas Faber bemängelte, „dass uns der Killerinstinkt gefehlt hat“. Zumindest gelang in der Nachspielzeit von Durchgang ein durch Razvan Marian der Ausgleich (45.+2). Somit stand es 1:1 in einem gefühlten 0:0-Spiel.

Als in der 85. Minute Norbert Bzunek ausgewechselt wurde, verließ er als Mann des Tages den Platz. Der routinierte Stürmer legte sich den Ball zweimal auf den Punkt und verwandelte die beiden Foulelfmeter zum 3:1 (65., 83.). Den Strafstoß zum 2:1 holte der Angreifer auch selbst heraus, und das war ein Schiedsrichterpfiff, mit dem die Unterföhringer nicht so wirklich einverstanden waren. Bzunek stand eigentlich auf dem Fuß von Verteidiger Darius Awoudja, und das brachte dann den Elfer. Beim zweiten Pfiff hatten die Unterföhringer einfach schlecht verteidigt. Damit war der dreckige Arbeitssieg von Wacker München endgültig perfekt. Unterföhring war zwar nicht so schlecht wie beim Hinspiel gegen Wacker (0:4), aber mit Ruhm hat man sich auch diesmal nicht bekleckert.

„Natürlich schauen wir in der Tabelle jetzt weiterhin nach unten“, erklärte der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. Er war aber weiterhin ganz ruhig, weil fünf Punkte Abstand zur Relegation bei noch drei Spielen immer noch einiges an Polster ist. Zudem hat man mit Dornach nur noch einen Kontrahenten und Faber verweist darauf, dass man immer noch einen Sieg in drei Partien brauche, um sich dann auch rechnerisch von der Abstiegszone zu verabschieden.