Matchball für den CFC Germania, Vierkampf gegen den Relegationsplatz Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen am letzten Spieltag von Kevin Gehring · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torben Fischer

Macht der CFC Germania 03 seine Teilnahme an den Aufstiegsspielen perfekt? Wie schlagen sich der SC Naumburg und die SG Blau-Weiß Brachstedt in ihren Finals um den Klassenerhalt? Und entscheidet das direkte Duell zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und dem FC Grün-Weiß Piesteritz am Ende sogar den Vierkampf gegen die Abstiegsrelegation? Die Antworten gibt es am Sonnabend zum letzten Spieltag der LOTTO-Landesliga Süd.

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Sa., 20.06.2026, 15:00 Uhr SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt CFC Germania 03 CFC Germania 15:00 live PUSH

Der CFC Germania 03 hat den Matchball zu den Aufstiegsspielen. Holen die zuletzt fünfmal in Folge siegreichen Köthener mindestens einen Punkt beim SV Edelweiß Arnstedt, so vertreten sie die LOTTO-Landesliga Süd als Tabellenzweiter in der Relegation um den Verbandsliga-Aufstieg.

Der VfB Gräfenhainichen braucht Schützenhilfe aus Arnstedt. Nur wenn der CFC Germania das Auswärtsspiel bei den Edelweißen verliert, hat der VfB noch eine Chance auf die Relegation. Dafür muss aber ein Sieg her - und das wird schwer genug. Die Gäste vom TSV Leuna kommen als formstärksten Team der Liga mit sechs Siegen in Folge nach Gräfenhainichen.

Zum potentiellen Relegationskracher treffen sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und der FC Grün-Weiß Piesteritz. Sollten die anderen beiden Kellerteams aus Naumburg und Brachstedt ihre Aufgaben am letzten Spieltag lösen, käme es auf das direkte Duell in Zerbst an. Dann müssen die Piesteritzer gewinnen, um den TSV Rot-Weiß hinter sich zu lassen und die Zerbster zum zweiten Mal in Folge in die Abstiegsrelegation zu schicken.

Mit dem 3:2-Erfolg in Gräfenhainichen hat sich die SG Blau-Weiß Brachstedt alle Chancen vor dem Saisonfinale gewahrt. Gewinnen die Brachsteder ihr Gastspiel beim SV Blau-Weiß Farnstädt, der zuletzt krachend mit 0:5 in Piesteritz verloren hat, können sie für ihr 20. Landesliga-Jahr planen.

Sa., 20.06.2026, 15:00 Uhr LSG Lieskau Lieskau SC Naumburg SC Naumburg 15:00 live PUSH

Der SC Naumburg geht auf dem Relegationsplatz in den letzten Spieltag der LOTTO-Landesliga Süd - und doch hat das Team von Trainer Martin Pastuschek alles in eigener Hand. Wenn die Naumburger ihre Partie beim Schlusslicht LSG Lieskau gewinnen, stehen sie - aufgrund des direkten Duells zwischen Zerbst und Piesteritz - mit dann 36 Zählern in jedem Fall über dem Strich.

Um Tabellenrechnungen muss sich die SG Reppichau am letzten Spieltag keinerlei Gedanken mehr machen: Als Meister der LOTTO-Landesliga Süd verabschiedet sich die SGR im Heimspiel gegen den 1. FC Zeitz in Richtung Verbandsliga.

Mit dem Auswärtsdreier in Brehna (1:0) ist der SV Rot-Weiß Kemberg am vergangenen Spieltag den letzten Schritt zum Klassenerhalt gegangen. Entsprechend beruhigt können die Kemberger die letzte Reise der Saison zum FSV Bennstedt antreten.