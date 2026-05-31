Matchbälle für Jüchen und Holzheim

Holzheim hat das Schicksal in der eigenen Hand. – Foto: Hubert Wilschrey

Das freie Pfingstwochenende hat den Amateurfußballern am Niederrhein schon mal einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie schön es sein kann, wenn die Saison endlich vorbei ist und es in der Sommerpause mal ein paar freie Wochen gibt. Auch bei den beiden heimischen Oberligisten ist zu merken, dass der bisherige Saisonverlauf physisch und mental viel Kraft gekostet hat. Doch am Sonntag gilt es für beide, sich noch mal zu strecken, um ihre Matchbälle zu nutzen. Am vorletzten Spieltag kann der VfL Jüchen/Garzweiler nach durchwachsenen Wochen daheim gegen den FC Büderich mit einem Sieg endgültig den Klassenverbleib klarmachen. Gleiches gilt für die Holzheimer SG im Auswärtsspiel bei BW Dingden.

Doch so einfach die Rechnung im Falle eines Sieges ist, so kompliziert wird es, wenn es eine Niederlage setzen sollte. „Dann freuen sich alle, die Statistik studiert haben, um die Wahrscheinlichkeiten für den letzten Spieltag auszurechnen. Mir reicht es erst einmal, zu wissen, dass wir alles in unseren eigenen Händen haben“, sagt HSG-Coach Jesco Neumann, dessen Mannschaft vor der Pfingstpause daheim einen enorm wichtigen Punkt gegen den damaligen Tabellenführer Ratingen 04/19 einfuhr. Während die Holzheimer den kleinen Vorteil haben, dass sie in Dingden auf einen Gegner treffen, der nicht mehr absteigen kann, bekommen es die Jüchener daheim in Gestalt des FC Büderich mit einem Kontrahenten zu tun, der noch ums Überleben kämpft.

Jüchen will den Klassenerhalt perfekt machen

Als 16. stehen die Büdericher aktuell auf einem Abstiegsplatz, könnten sich aber mit einem Sieg auf der Anlage an der Stadionstraße wieder in eine deutlich bessere Lage bringen. Und weil das ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel ist, könnte der FC sich auch bis auf zwei Punkte heranschieben und Jüchen weiter zittern lassen. Die hätten dann mit aktuell 41 Punkten zwar ihr Schicksal immer noch in den eigenen Händen, doch am letzten Spieltag beim KFC Uerdingen in der legendären Grotenburg die Spielstände auf den anderen Plätzen zu verfolgen und eventuell punkten zu müssen, ist alles andere als eine Traumvorstellung. Auch dass ein Unentschieden gegen Büderich schon reichen würde, um endgültig für ein weiteres Jahr in der Oberliga planen zu können, weil Jüchen im direkten Vergleich mit dem VfB Homberg besser ist, lässt Daniel Klinger nicht ruhiger schlafen.

„Auf einen Punkt spielen geht nicht. Wir müssen Vollgas geben, um das Spiel zu gewinnen und endlich einen Haken an die Saison zu machen“, erklärt der VfL-Coach. Eine zusätzliche Motivation sollte aus seiner Sicht sein, den treuen Fans im letzten Heimspiel der Saison nach der insgesamt sehr zähen Rückrunde, die die Jüchener überhaupt in Abstiegsnot gebracht hat, noch mal ein Highlight zu bescheren. „Wir müssen noch mal mit Leistung überzeugen. Nicht unbedingt schön spielen, aber Mentalität zeigen und das Herz auf dem Platz lassen“, so Klinger. Dabei will er es auch nicht als Ausrede gelten lassen, dass der Kader für Sonntag wegen der vielen Ausfälle sehr überschaubar sein wird. 13 gesunde Spieler stehen zur Verfügung. Wie viele mehr es werden, hängt davon ab, ob Benni Schütz, Matteo Matz und Jeremy Gaudian ihre Blessuren in den Griff bekommen. Doch Daniel Klinger ist sich sicher: „Unsere Mannschaft wird gut genug sein, um Büderich schlagen zu können.“

Holzheim hat alles in der eigenen Hand

Was sowohl für die Jüchener als auch für Holzheim ein Vorteil sein kann: Der VfB Homberg, der aktuell mit 36 Zählern punktgleich mit Büderich auf dem ersten Abstiegsplatz steht, bestreitet sein immens wichtiges Spiel bei der SpVg Schonnebeck, die als Tabellenvierter keine Chance mehr auf den Aufstieg hat, bereits am Samstagabend. Verlieren die Homberger, sind sie abgestiegen und damit eine weitere Mannschaft raus aus dem Abstiegskampf. Ob Holzheim dann auch ohne Sieg in Dingden gerettet ist, hinge dann vom Ergebnis der Jüchener gegen Büderich ab.

Deswegen nimmt Jesco Neumann, der nach dem feststehenden Abschied von der HSG zunächst einmal keine neue Mannschaft trainieren wird, seine Jungs auch in die Pflicht. „Wir tun gut daran, alles daran zu setzen, das Spiel am Sonntag auf unsere Seite zu ziehen. Nur dann können wir den letzten Spieltag bei uns ganz entspannt verbringen, ohne den Ticker auf den anderen Plätzen zu verfolgen“, erklärt Neumann. Schlechte Erinnerungen hat er noch an das Hinspiel, das überaus unglücklich mit 0:1 verloren ging. „Da haben wir noch etwas gutzumachen. Doch davon mal abgesehen sind wir in der Pflicht, zu brennen und noch mal alles reinzuwerfen.“

Froh ist der HSG-Coach, dass Simon Büchte dabei helfen kann. Nach seiner vorübergehenden Rückkehr vom Studium aus Florida machte er seine Sache gegen Ratingen nach der Einwechslung für Paul Sauer sehr gut. Weil sich Sauers Verletzung als Außenbandriss im Sprunggelenk herausstellte, ist es gut möglich, dass Büchte am Sonntag in der Startelf gefragt ist.