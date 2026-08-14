Match der Extreme: Schlußlicht Rothenstadt vs. Primus Ensdorf

Kann die SpVgg Schirmitz (in Blau) im Heimspiel gegen den FC Edelsfeld den Bock umstossen und erstmals punkten? – Foto: Dagmar Nachtigall

Am 4. Spieltag der Kreisliga Süd könnten die Vorzeichen vor der Partie, die am Sonntag um 15.15 Uhr in Rothenstadt angepfiffen wird, nicht eindeutiger sein: Hier das gastgebende Schlußlicht VfB (14./0), nach drei Spielen noch ohne Punkt und ohne Tor - dort die Gäste aus Ensdorf (1./9), als Aufsteiger mit drei Dreiern in die Saison gestartet, am Ligathron sitzend und natürlich mit breiter Brust anreisend. Da sind die Rollen klar verteilt, was nicht heißen soll, dass eine Überraschung völlig unmöglich ist.

Auf Platz 1 ein Neuling, auch der zweite Tabellenplatz wird in der Südstaffel der Kreisliga von einem Aufsteiger belegt. Die SG SVL Traßlberg/Poppenricht (2./7) ist ebenfalls sehr gut in neuer Umgebung gestartet und möchte den erarbeiteten Schwung nun auch in Ursensollen zur Schau stellen. Gastgeber DJK (11./1) wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis und wir dementsprechend motiviert ans Werk gehen. Eine knifflige Aufgabe also für die Jungs von Ilker Caliskan. Drei Spiele absolviert, noch nichts Zählbares ergattert, sowohl der von einer Verletzungsmisere geschüttelte TSV Königstein (12./0 - zuhause gegen Hirschau), als auch die SpVgg Schirmitz (13./0 - gegen Edelsfeld) wollen endlich den Knoten zum platzen bringen und damit den Weg heraus aus dem miefigen Tabellenkeller antreten. Beide Gästeteams gehören allerdings zur Kategorie "unangenehm", es gilt abzuwarten, ob die Heimteams ihr Vorhaben auch umsetzen können.

Im Überblick die Ansetzungen der Runde 4 mit Vorschau und Stimmen:

Nach der ersten Saisonniederlage wartet auf die Landesligareserve mit den ambitionierten Gästen aus der Hüttenstadt eine schwere Hausaufgabe. Es wird sicherlich eine ähnlich starke Leistung wie im Heimspiel gegen Rieden erforderlich sein, um dem zu den Topfavoriten zählenden TuS auf Augenhöhe zu begegnen und ihm Zählbares abzuknöpfen. 5:0 und dann 6:0, die Gäste haben den verpatzten Saisonauftakt in den beiden letzten Partien eindrucksvoll vergessen lassen. Die positive Entwicklung soll nun auch bei der Landesligareserve fortgesetzt werden, wohlwissend, dass der SC eine schwer zu knackende Nuß darstellt. SC-Coach Dieter Scheler: "Nach unserer unnötigen Niederlage in Ensdorf kommt bereits am Freitag der TuS Rosenberg zu uns nach Wilnau, dabei müssen wieder unbedingt über 90 Minuten unsere Stärken auf den Platz bringen. Uns ist natürlich bewusst, dass Rosenberg eine top Mannschaft hat und mit Sicherheit ganz vorne zu finden sein wird. Wir sind aber immer in der Lage - wenn alles passt - zu bestehen, beziehungsweise auch zu punkten." Gästespielertrainer Dennis Kramer: "Am Freitag geht’s für uns nach Luhe. Unser Gegner wirkt deutlich gefestigter und angekommen in der Kreisliga. Wir erwarten eine junge, aggressive Mannschaft, die uns sicherlich alles abverlangen wird. Wir stellen uns gerne dieser Aufgabe. Wir haben die letzten Partien starke Leistungen gezeigt und diese gilt es nun einfach Woche für Woche zu bestätigen.

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz FC Edelsfeld Edelsfeld 15:15 PUSH

Nächster Anlauf der SpVgg, endlich das erste Erfolgserlebnis feiern zu können. Allerdings wird der Gegner, der auf einen mehr als zufriedenstellenden Saisonauftakt mit sechs Punkten auf der Habenseite zurückblickt, mit viel Selbstbewußtsein anreisen und nicht ohne Zählbares die etwa 45 Kilometer lange Heimfahrt antreten wollen. Alles geben, das Glück erzwingen und Fehler minimieren lautet die Devise beim Bezirksligaabsteiger, dann kann es klappen mit dem ersten Dreier in der Kreisliga. SpVgg-Coach Moritz Lang: "Ich bin froh, dass diese Woche zwei Langzeitverletzte wieder ins Training einsteigen konnten. Wir haben die Woche gut und konzentriert trainiert und möchten die volle Punkteausbeute in Schirmitz behalten." Gästetrainer Martin Dehling: "Nach dem Derbysieg möchten wir in Schirmitz auch unsere ersten Auswärtspunkte holen. Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, zeigt bereits die Tatsache, dass der Gastgeber sein letztes Heimspiel nur knapp verloren hat. Für uns muss das Ziel sein, von Beginn an zielstrebig und präzise nach vorne zu spielen, ohne dabei die Verteidigung zu vernachlässigen."

Drei Partien, drei Niederlagen, der Fehlstart des TSV hat mehrere Gründe. Der Auftritt der jungen Mannschaft beim Derby in Edelsfeld hat allerdings Mut gemacht. Kann man die Unzulänglichkeiten minimieren und im Angriff an Durchsetzungsvermögen zulegen, dann sind die Chancen nicht schlecht, erstes Punktegut einzufahren. Nach zwei Mal Remis zum Start haben die Kaolinstädter zuletzt die bis dahin unbesiegten Schmidmühlener in die Knie gezwungen, was sicherlich Auftrieb gibt vor der unangenehmen Aufgabe in Königstein. Ein Punkt ist das Mindestziel. TSV-Chefanweiser Alex Heldrich: "Zum zweiten Heimspiel erwarten wir mit dem noch ungeschlagenen und bisher ohne Gegentor in die Saison gestarteten TuS WE Hirschau eine top organisierte und sehr diszipliniert spielende Mannschaft, die uns sicherlich vor enorme Herausforderungen stellen wird. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt schon fast verdammt dazu, zu punkten, wenn wir nicht auf längere Sicht im Tabellenkeller feststecken wollen. Der Wille und die Leidenschaft meiner Jungs haben gegen Edelsfeld über weite Strecken der Partie gestimmt. Wenn wir daran auch gegen Hirschau anknüpfen, dazu die gravierenden individuellen Fehler der vergangenen Wochen abstellen und unser spielerisches Potential im Offensivbereich abrufen, werden wir uns auch endlich belohnen." Gästespielercoach Andi Meyer: "Mit dem Auswärtsspiel in Königstein erwartet uns eine Mannschaft, die bislang noch nicht so erfolgreich in die Saison gestartet ist. Umso mehr werden sie darauf brennen, den Bock endlich umzustoßen. Für uns verhält es sich ähnlich, wie in den ersten Spielen, wir wollen von Beginn an wieder mutig und diszipliniert auftreten. Wenn wir unsere Leistung abrufen können, ist etwas Zählbares wieder möglich."

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen FV 1921 Vilseck FV Vilseck 15:00 PUSH

Personell ein wenig ausgedünnt, kassierte der SVS am letzten Wochenende seine erste Saisonniederlage. Die ist abgehakt, der Blick geht nach vorne auf die Herausforderung auf eigenem Terrain gegen einen zuletzt verbesserten und erstmals siegreichen Gast, der mit einer Leistungssteigerung niedergehalten werden soll. Der erste Dreier hat dem FVV natürlich gut getan, mit gesteigertem Selbstbewußtsein geht die Reise ins Vilstal, wo man keinesfalls leer ausgehen will. SVS-Spielercoach Alex Greger: "Nach der Niederlage in Hirschau wollen wir zuhause wieder in Spur finden und versuchen, das Spiel positiv zu gestalten. Wir wissen, dass Vilseck eine gute Mannschaft hat. Dementsprechend müssen wir vorne konsequent die Chancen nutzen und in der Defensive stabil und fehlerfrei bleiben." Gästespielertrainer Tobias Graßler: "Mit der Reise nach Schmidmühlen wartet eine richtig schwere Auswärtsaufgabe auf uns. Schmidmühlen ist mit zwei Auftaktsiegen, unter anderem gegen den Topfavoriten aus Rosenberg, stark in die Saison gestartet. Auch wenn am vergangenen Wochenende eine Niederlage zu Buche stand, wissen wir, dass Schmidmühlen dabei nicht in Bestbesetzung auflaufen konnte. Deshalb sind wir absolut gewarnt und werden uns von diesem Ergebnis keinesfalls blenden lassen. Nach unserem ersten Saisondreier wollen wir natürlich direkt nachlegen und bestenfalls den ersten Auswärtsdreier einfahren. Dafür wird allerdings erneut eine Leistungssteigerung notwendig sein, die ich meiner Truppe auch auf jeden Fall zutraue."

Mit der festen Absicht, endlich den ersten Dreier auf die Habenseite zu bringen, geht die DJK ins Match mit dem starken Aufsteiger. Aufbauend auf die Leistungssteigerung zuletzt in Vilseck möchten die Männer von Thomas Kotzbauer mit großem Willen und maximalem Engagement ans Werk gehen und den aktuellen Tabellenzweiten in die Knie zwingen. Sieben Punkte nach drei Partien in neuer Umgebung, einen viel besseren Start kann man sich als Neuling nicht wünschen. Dementsprechend breit ist die Brust vor der Reise zum "alten Rivalen", wo man natürlich in der Erfolgsspur bleiben möchte. DJK-Spielertrainer Thomas Kotzbauer: "Am Sonntag erwartet uns mit Traßlberg ein starker Aufsteiger, den wir aus den vergangenen Jahren gut kennen. Uns erwartet ein intensives und anspruchsvolles Spiel, aber wir wollen von Beginn an zeigen, dass die drei Punkte in Ursensollen bleiben sollen. Die personelle Situation bleibt angespannt, doch jeder, der auf dem Platz steht, muss und wird alles raushauen. Wir wollen an die starke zweite Halbzeit in Vilseck anknüpfen, mutig auftreten und endlich unseren ersten Heimdreier einfahren." Andreas Schinhammer, Sportlicher Leiter der Gäste: "Mit der Art und Weise, wie wir die Spiele angehen, kommen wir bisher gut zurecht in der neuen Umgebung. Das wollen wir natürlich - so weit es möglich ist - weiter durchziehen. Mit Ursensollen kommt nun ein Gegner, mit dem wir immer unsere Probleme hatten. Sie sind durch ihre effektiven Standards sehr gefährlich. Aber wir haben uns in der letzten Zeit kontinuierlich verbessert und wollen dies auch am Sonntag auf den Platz bringen, um den nächsten Dreier einzufahren. Die Mannschaft ist stabil deshalb gehen wir selbstbewusst in die Partie."

Nach Remis zum Saisonstart und dem hohen Auswärtssieg in Rothenstadt hat der SVF in Traßlberg die erste Saisonniederlage kassiert. Nun baut sich vor den Neiß-Männern mit dem letztjährigen Tabellendritten die nächste hohe Mauer auf, die man trotz einer dünnen Personaldecke überspringen und den ersten Heimdreier damit landen will. SVF-Spielercoach Flo Neiß: "Auch im Heimspiel gegen Rieden bleibt die Personalsituation angespannt, trotzdem werden wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die mit der richtigen Einstellung jeden Gegner in dieser Liga schlagen kann. Gegen Traßlberg haben wir nach den anfänglichen Problemen grundsätzlich kein so schlechtes Spiel gemacht, es gilt halt hinten kompromissloser und vorne noch zielstrebiger zu agieren. Rieden hat sicherlich Qualität in ihren Reihen, trotzdem ist das Ziel für Sonntag ohne Wenn und Aber drei Punkte." Am kommenden Sonntag um 15.15 Uhr erwartet den 1. FC Rieden am Heiligbergsteig in Freudenberg eine heikle Auswärtsaufgabe. Der heimische SV befindet sich zwar mit vier Punkten aus den bisherigen drei Begegnungen nicht in Frühform und hadert mit einigen personellen Ausfällen, doch das Team ist nach dem Scheiden vom treffsicheren Spielertrainer Sebastian Bauer ohne Abgänge beieinander geblieben und stellt ein schlagkräftiges, eingespieltes Kreisligateam. Vergangenen Freitag bezog der Vorjahresfünfte trotz einer 1:0-Halbzeitführung am Ende bei Aufsteiger SV Traßlberg-Poppenricht eine 1:3-Niederlage. Florian Neiß, der als Freudenberger Urgestein seit der Winterpause der letzten Saison die Mannschaft übernommen hat, erwartet im Heimspiel gegen den Vorjahresdritten aus Rieden dementsprechend eine Reaktion seines Teams. Der 1. FC Rieden bestärkte letzten Sonntag mit einem 7:0-Kantersieg gegen einen schwachen VFB Rothenstadt sein Selbstbewusstsein. Natürlich kein Maßstab für folgende schwere Aufgaben. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR) Gästecoach Timo Studtrucker: "Wir stehen vor einem sehr schweren Auswärtsspiel bei einer eingespielten Mannschaft, die zudem auf ihrem engen und kleinen Platz schwer zu bespielen ist. Für uns heißt es, sich mit den Gegebenheiten weniger Raum, weniger Zeit, mehr Balldruck auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden, gleichzeitig aber auch den eigenen Matchplan auf den Platz zu bringen - wohlwissend um die Stärken des Gegners. Ich freue mich auf die Partie, weil wir einmal gut drauf sind, dann haben wir mittlerweile mehr Optionen in der Mannschaft - es ist Konkurrenzkampf da - was uns beflügelt. Wir können also nachlegen, das ist gut und ich freue mich auch darauf, zu zeigen, dass wir vorne dabei bleiben wollen."

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr VfB Rothenstadt VfB Rothenst DJK Ensdorf DJK Ensdorf 15:15 PUSH