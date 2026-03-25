Match-Day in der Kloska-Arena

15.15 SV Nierfeld – SSV Golbach

Da haben wir noch einiges gut zu machen

An das Hinspiel in Golbach haben wir nur die schlechtesten Erinnerungen – deutliche

und verdiente Führung aus der Hand gegeben, Yannick Schorn mit schwerer, bis

heute nachwirkender Verletzung verloren, Spiel verloren. Da haben wir also etwas

gutzumachen. Die beiden letzten Spiele machen uns Hoffnung, dass unsere

Mannschaft dies am Sonntag schafft. Unser Lazarett lichtet sich allmählich und ein

Blick auf die Tabelle zeigt, dass wir einen Dreier gut gebrauchen können. Doch für die

Gäste um ihren Goalgetter Max Hoffmann gilt das auch; in diesem Lokalderby

werden sie uns sicher nichts schenken. Wer seine Nervenstärke prüfen will, dürfte

am Sonntag in der Kloska-Arena Gelegenheit dazu haben