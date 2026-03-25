Sonntag, 29.3. Match-Day in der Kloska-Arena
13.00 Uhr SV Nierfeld II – Sportfreunde 69
15.15 Uhr SV Nierfeld – SSV Golbach
Rückblick:
1.Mannschaft
SSV Weilerswist – SV Nierfeld 2:2
65 Minuten zurückgelegen, 6 Minuten geführt, mit der letzten Aktion dann
noch den
Ausgleich kassiert – mal wieder nach einer Ecke. Aber trotz des frühen
Gegentors nie
aufgegeben, Ausgleich durch Jonas Küpper nach toller Kombination, Führung
durch Marcel
Maus. Doppelschlag in 3 Minuten. Zufriedenheit überwiegt
Vorschau:
15.15 SV Nierfeld – SSV Golbach
Da haben wir noch einiges gut zu machen
An das Hinspiel in Golbach haben wir nur die schlechtesten Erinnerungen – deutliche
und verdiente Führung aus der Hand gegeben, Yannick Schorn mit schwerer, bis
heute nachwirkender Verletzung verloren, Spiel verloren. Da haben wir also etwas
gutzumachen. Die beiden letzten Spiele machen uns Hoffnung, dass unsere
Mannschaft dies am Sonntag schafft. Unser Lazarett lichtet sich allmählich und ein
Blick auf die Tabelle zeigt, dass wir einen Dreier gut gebrauchen können. Doch für die
Gäste um ihren Goalgetter Max Hoffmann gilt das auch; in diesem Lokalderby
werden sie uns sicher nichts schenken. Wer seine Nervenstärke prüfen will, dürfte
am Sonntag in der Kloska-Arena Gelegenheit dazu haben