Match-Day in der Kloska-Arena

Sonntag, 29.3
13.00 Uhr SV Nierfeld II – Sportfreunde 69
15.15 Uhr SV Nierfeld – SSV Golbach
Rückblick13.00 Uhr SV Nierfeld II – Sportfreunde 69
15.15 Uhr SV Nierfeld – SSV Golbach
Rückblick:
2.Mannschaft
FC Dollendorf/Ripsdorf – SV Nierfeld II 2:0 gewertet
Zum ersten Mal seit vielen Jahren mussten wir auf die Austragung eines Spiels
verzichten; eine Einigung auf einen Ersatztermin war nicht drin
Vorschau
13.00 SV Nierfeld II – Sportfreunde 69 –
Punktgleich und Tabellennachbar – aber nur auf den Papier
Durch einen überzeugenden 4:1- Sieg zogen die Sportfreunde an unserer 2.
Mannschaft am vorigen Sonntag vorbei. Nun stehen beide Mannschaften mit 17
Punkten zu Buche. Da müsste man beim Aufeinandertreffen am Sonntag von
gleichen Chancen ausgehen. Doch dem ist nicht so. Die Personalprobleme, die zur
Absage unseres Spiels in Ripsdorf zwangen, sind ja am Sonntag nicht behoben. Mit
dem verletzten Andre Bach fällt ein weiterer Stammspieler aus. Und gegen die
Sportfreunde haben wir sowieso traditionell schlecht ausgesehen. Natürlich ist das
Team um Jürgen und Ali nicht chancenlos, aber wenn am Ende ein Unentschieden
herausspringt, wäre das schon überraschend. Spannend dürfte es auf jeden Fall
werden