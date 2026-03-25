Match-Day in der Kloska-Arena

Vorschau

13.00 SV Nierfeld II – Sportfreunde 69 –

Punktgleich und Tabellennachbar – aber nur auf den Papier

Durch einen überzeugenden 4:1- Sieg zogen die Sportfreunde an unserer 2.

Mannschaft am vorigen Sonntag vorbei. Nun stehen beide Mannschaften mit 17

Punkten zu Buche. Da müsste man beim Aufeinandertreffen am Sonntag von

gleichen Chancen ausgehen. Doch dem ist nicht so. Die Personalprobleme, die zur

Absage unseres Spiels in Ripsdorf zwangen, sind ja am Sonntag nicht behoben. Mit

dem verletzten Andre Bach fällt ein weiterer Stammspieler aus. Und gegen die

Sportfreunde haben wir sowieso traditionell schlecht ausgesehen. Natürlich ist das

Team um Jürgen und Ali nicht chancenlos, aber wenn am Ende ein Unentschieden

herausspringt, wäre das schon überraschend. Spannend dürfte es auf jeden Fall

werden