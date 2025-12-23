Matarazzo übernimmt bei Real Sociedad – Vertrag bis 2027

Matarazzo unterschrieb bei Real Sociedad einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27. Die offizielle Vorstellung des neuen Trainers fand am Montag nach der Bekanntgabe statt. Der Klub befindet sich aktuell in einer sportlich schwierigen Phase, weshalb von Matarazzo erwartet wird, die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen und die Saisonziele zu sichern.

Real Sociedad kämpft in der laufenden Saison mit einigen Problemen, die den Verein in der Tabelle zurückgeworfen haben. Matarazzo, der in Deutschland vor allem für seine taktische Disziplin und seine Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln, bekannt ist, soll frischen Wind in das Team bringen. Sein erstes Pflichtspiel als Trainer von Real Sociedad ist für den 4. Januar angesetzt, was ihm nur wenig Zeit lässt, um seine Ideen umzusetzen.