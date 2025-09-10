Maszke: "Wer so auftritt, hat keine Punkte verdient"

Der SV Germania Helstorf hat am fünften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim TuS Wagenfeld unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Maszke mit 1:2 und verpasste damit den möglichen Sprung auf Platz zwei. Zwei Gegentreffer in der Anfangsphase brachten die Germanen früh ins Hintertreffen – erst in der Schlussphase kam die Mannschaft besser ins Spiel.
„Wieder ein Auswärtsspiel ohne Punkte“, stellte Maszke nach dem Abpfiff ernüchtert fest. „In Wagenfeld reichten den Gastgebern 30 schläfrige Minuten der Germanen, um das Spiel in Richtung drei Punkte für die Vertretung aus Wagenfeld zu lenken.“
Tatsächlich erwischten die Hausherren den besseren Start: Bereits in der vierten Minute traf Alexander Nandzik zur Führung, in der 27. Minute legte Chris Brüggemann nach. „In dieser Zeit war es unserem Schlussmann Kai-Jan Machulla zu verdanken, dass der Rückstand nicht ein oder zwei Tore höher ausgefallen ist“, betonte Maszke – und lag damit nicht falsch, denn der Helstorfer Keeper parierte mehrfach stark.
Erst nach rund einer halben Stunde fand Helstorf langsam in die Partie. Nach der Pause spielte die Maszke-Elf druckvoller, doch Abschlüsse von Lukas Bertram, Dominik Kluttig und Nico Kiedrowski verfehlten allesamt das Ziel. Hoffnung keimte erst in der 84. Minute auf, als Justin Wiechens nach Vorarbeit von Leon Koch auf 2:1 verkürzte.
„Lediglich Justin Wiechens bewies seine Kaltschnäuzigkeit“, kommentierte Maszke den Anschlusstreffer. Doch für mehr reichte es nicht. „Zu guter Letzt bleibt der Sieg der TuS aus Wagenfeld aufgrund der Leistung der Germanen in den ersten 30 Minuten durchaus verdient“, so Maszke abschließend. Und sein Fazit fiel deutlich aus: „Wer mit so einer Einstellung in ein Spiel startet, der hat auch keine Punkte verdient.“
Trotz der Niederlage bleibt Helstorf mit neun Punkten aus fünf Spielen auf Rang vier. Punktgleich sind auch der TV Neuenkirchen und der TuS Sudweyhe, letzterer hat jedoch noch ein Spiel weniger absolviert. An der Tabellenspitze thront weiterhin der VfL Bückeburg mit makelloser Bilanz.
Am kommenden Spieltag empfängt Germania den FC Sulingen – ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Helstorfer zeigen müssen, dass sie aus den Fehlern in Wagenfeld gelernt haben.
TuS Wagenfeld 1908 – SV Germania Helstorf 1923 2:1
TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Alexander Nandzik (61. Fabian Cieslack), Daniel Umeh Oduweku (71. Tamme Alscher), Jan-Ole Fiedler, Maximilian Michael Steiner (82. Mohammed Abubakr Adam), Andre Krause, Felician Günther (59. Alec Kuhlmann), Lars Schulze, Alin-Nicolae Faur, Chris Brüggemann, Nicolas Marten (46. Daniel Zimmermann) - Trainer: Michael Hohnstedt
SV Germania Helstorf 1923: Kai-Jan Machulla, Mika Pich, Frederik Wiese (87. Dominik Kluttig), Nils Bruns (42. Max Rudorf), Max Gerns, Nico Kiedrowski, Leon Koch (93. Jonathan Alisch), Justin Wiechens, Lukas Bertram (78. Hajo Al Mahshoush), Moritz Blanke, Michael Draper (46. Sascha Bremer) - Trainer: Matthias Maszke
Schiedsrichter: Morgan Düren
Tore: 1:0 Alexander Nandzik (4.), 2:0 Chris Brüggemann (27.), 2:1 Justin Wiechens (84.)