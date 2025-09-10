Maszke: "Wer so auftritt, hat keine Punkte verdient"

– Foto: Philipp Reichelt

Der SV Germania Helstorf hat am fünften Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim TuS Wagenfeld unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Maszke mit 1:2 und verpasste damit den möglichen Sprung auf Platz zwei. Zwei Gegentreffer in der Anfangsphase brachten die Germanen früh ins Hintertreffen – erst in der Schlussphase kam die Mannschaft besser ins Spiel.

„Wieder ein Auswärtsspiel ohne Punkte“, stellte Maszke nach dem Abpfiff ernüchtert fest. „In Wagenfeld reichten den Gastgebern 30 schläfrige Minuten der Germanen, um das Spiel in Richtung drei Punkte für die Vertretung aus Wagenfeld zu lenken.“ Tatsächlich erwischten die Hausherren den besseren Start: Bereits in der vierten Minute traf Alexander Nandzik zur Führung, in der 27. Minute legte Chris Brüggemann nach. „In dieser Zeit war es unserem Schlussmann Kai-Jan Machulla zu verdanken, dass der Rückstand nicht ein oder zwei Tore höher ausgefallen ist“, betonte Maszke – und lag damit nicht falsch, denn der Helstorfer Keeper parierte mehrfach stark.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld SV Germania Helstorf 1923 Germ. Helsto 2 1 Abpfiff + Video Erst nach rund einer halben Stunde fand Helstorf langsam in die Partie. Nach der Pause spielte die Maszke-Elf druckvoller, doch Abschlüsse von Lukas Bertram, Dominik Kluttig und Nico Kiedrowski verfehlten allesamt das Ziel. Hoffnung keimte erst in der 84. Minute auf, als Justin Wiechens nach Vorarbeit von Leon Koch auf 2:1 verkürzte.