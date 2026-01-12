Masters: Wer ist bereits durch und wer muss noch zittern?

35 der insgesamt 41 Qualifikationsturniere dieses Winters sind absolviert. Am kommenden Wochenende wird es noch einmal in sechs Sporthallen richtig heiß hergehen - denn die Teilnahme am Masters ist für jeden Amateurfußballer ein großer Traum. Neben dem Tagesturnier des 1. FC Riegelsberg (44 Wertungspunkte) am Samstag stehen noch fünf Veranstaltungen über mehrere Tage auf dem Programm, die jeweils am Sonntag entschieden werden. Dabei handelt es sich um den Budenzauber des SV Wahlen-Niederlosheim (48 Wertungspunkte), SV Morscholz (22), FV Eppelborn (44), SSV Pachten (49) sowie des SV Auersmacher (70).

Wie immer zu diesem Zeitpunkt, glühen bei Josef Kreis vom SFV die Telefondrähte heiß. Die Vereinsvertreter wollen genau wissen, ob ihre Mannschaft bereits sicher fürs Masters qualifiziert ist oder auch vielleicht noch Chancen hat, den Weg in die Saarlandhalle anzutreten. Aktuell belegen folgende Mannschaften die acht Qualifikationsplätze: SV Auersmacher, FV Diefflen, FV Schwalbach. FSV Jägersburg, SpVgg. Quierschied, SF Köllerbach, SG Lebach-Landsweiler und FC Palatia Limbach. Dahinter liegen noch etliche Mannschaften in Lauerstellung und hoffen darauf, noch im allerletzten Augenblick auf den Masterszug aufspringen zu können.

Kreis hat nun sämtliche Eventualitäten durchgerechnet, was noch am letzten Qualifikationswochenende passieren könnte - und ist zu folgendem Ergebnis gekommen: Bereits sicher qualifiziert sind Auersmacher, Diefflen und Schwalbach. Alle weiteren Mannschaften könnten in dem Fall, dass sie am letzten Turnierwochenende nicht mehr selbst punkten, dies aber die dahinter lauernden Teams tun, noch abgefangen werden. "Von daher ist am letzten Qualifikationswochenende noch einmal für reichlich Spannung gesorgt", betont Kreis. In den einzelnen Hallen wird mit Sicherheit am kommenden Wochenende die ein oder andere Spieler- und Vereinsvertretergruppe zusammensitzen und mit Hilfe des Fupa-Livetickers versuchen, den aktuellen Tabellenstand in Erfahrung zu bringen. Jedes einzelne Pünktchen kann am nächsten Wochenende über die Fahrt nach Saarbrücken oder das Zuhausebleiben entscheiden.