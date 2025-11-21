Masters-Qualifikation startet am 3. Dezember

Wer fährt am 1. Februar 2026 zum Masters in dei Saarbrücker Saarlandhalle? Die Entscheidung darüber fällt in 41 Turnieren, die wir für sie mit allen Infos zusammengestellt haben.
Die Spielpläne und Ergebnisse der einzelnen Veranstaltungen können sie sich hier mit einem Klick anschauen (soweit sie vorliegen).
03.12.-06.12.2025 Qualifikationsturnier (SV Gersweiler)
05.12.-07.12.2025 11. THB-Heizungsbau-Cup (SV Landsweiler)
06.12.-07.12.2025 5. Rainer Behrend-Cup (SV Bübingen)
06.12.-07.12.2025 Davy ´s PINSA CUP (FV Schwalbach)
12.12.-14.12.2025 Sparda-Bank Südwest Cup (SV Friedrichweiler)
12.12.-14.12.2025 4. Helmut Jung-Cup (FC Kandil)
13.12.-14.12.2025 HDI Stolz&Stolz-Cup (Viktoria St. Ingbert)
13.12.-14.12.2025 30. Villeroy&Boch Turnier (SV Mettlach)
13.12.-14.12.2025 SV Reiskirchen
13.12.-14.12.2025 23. PROCON-Cup (SVGG Hangard)
19.12.-21.12.2025 6. Chrismas Cup (SV Hellas Bildstock)
20.12.2025 Qualifikationsturner (SG Erbach)
20.12.-21.12.2025 Spanier-Bichler-Cup (SG Körprich-Bilsdorf)
20.12.-21.12.2025 5. Il Ritrivo-Cup (SV Bliesmengen-Bolchen)
26.12.-27.12.2025 5. Autohaus-Reitenbach-Cup (FV Lebach)
26.12.-28.12.2025 39. HACO-Hallenfußballturnier (FC Noswendel Wadern)
26.12.-28.12.2025 30. Autohaus Zeller-Cup (SG Nalbach-Piesbach)
26.12.-28.12.2025 3. Volker Gelff Gedächtnisturnier um den 5. Schröder Cup (SC Brebach)
27.12.2025 STEAG Iqony-Cup (Spvgg. Quierschied)
27.12.-29.12.2025 SSC Schaffhausen
28.12.-30.12.2025 1. FC Schmelz
27.-30.12.- 1.1.26 15. Sparda-Bank-Cup (SV Saar 05)
29.+30.12.- 2.1.26 32. Qualifikationsturnier (SV Losheim)
29.+30.12VR 2.1.ER 15. Hyundai Autohaus Emrich Cup (FV Diefflen)
02.01.-04.01.2026 VfB Theley
02.01.-04.01.2026 14. "meine VVB"-Cup (SF Hostenbach)
03.01.-04.01.2026 Qualifikationsturnier (Spvgg Merzig)
03.01.-04.01.2026 28. Regi-Cup (SV Rohrbach)
03.01.-04.01.2026 Hallenmasters-Qualifikationsturnier (SV Felsberg)
03.01.-04.01.2026 39. Neujahrturnier - 4. Solar Regio-Cup (FC Kleinblittersdorf)
09.01.-11.01.2026 AG Saarbrücker Vereine
09.01.-11.01.2026 28. LBS-Cup (FC Wadrill)
10.01.-11.01.2026 41. Samson Cup (FSG Schiffweiler-Landsweiler)
10.01.-11.01.2026 20. Orthopädie Altmeyer-Cup (SV Hülzweiler)
10.01.-11.01.2026 17. Bank1 Saar und Famecha-Cup (DJK Ballweiler)
16.01.-18.01.2026 27. FORG-Hissler-Cup (SV Wahlen-Niederlosheim)
17.01.2026 10. Prowin-Cup (1. FC Riegelsberg)
17.01.-18.01.2026 35. Hallenturnier des SV Morscholz
17.01.-18.01.2026 29. Möbel AROP-Cup (FV Eppelborn)
17.01.-18.01.2026 SSV Pachten
17.01.-18.01.2026 Kurt-Doub-Gedächtnisturnier (SV Auersmacher)