Masters-Qualifikation: Quierschied ist Erster An diesem Wochenende stehen drei weitere Turniere an

Die Spvgg Quierschied darf sich über Platz Eins in der Quali-Tabelle freuen, weil sie das am höchsten dotierte Turnier in der Sporthalle Lebach gegen Eppelborn mit 5:1 gewann. Auch der Zuschauerandrang bei diesem Turnier war überdurchschnittlich hoch, so dass auch der Veranstalter aus Landsweiler zufrieden auf seine Masters-Quali blicken kann.

In Brebach beim Turnier des SV 19 Bübingen hatten der SV Auersmacher am Ende die Nase vorn. Obwohl einige Akteure noch am Samstag im Punktspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar gegen Kaiserslautern II aktiv gewesen waren, ließen sie es sich nicht nehmen, am Sonntag ihren Titel aus dem Jahr 2019 zu verteidigen. Kurioserweise war der FC Rastpfuhl im ersten und letzten Spiel des späteren Turniersiegers der Gegner. Während das Vorrundenspiel 3:3 endete, war das Finale beim 4:1-Sieg eine klare Sache für den Oberligisten.

In Brotdorf war das Endspiel eine klare Sache für die Gastgeber. Mit 6:1 wurde der Verbandsligist aus Bliesransbach in die Schranken gewiesen. Auch im Halbfinale bot die Mannschaft des Veranstalters eine tolle Leistung und deklassierte die bis dahin überzeugenden Rehlinger mit 7:2 und revanchierten sich gleichzeitig für die 2:4-Niederlage aus der Vorrunde.

Die aktuelle Qualifikationstabelle: