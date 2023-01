Masters-Quali: Teil 2 beim FC Eintracht Cuxhaven

Sanitär und Mehr Cup des FC Eintracht Cuxhaven in der BBS Halle ! Am Freitag und Samstag richtet der FC Eintracht Cuxhaven den Sanitär und Mehr Cup aus. Das zweite Quali-Turnier fürs Masters.

Am Freitag treten ab 19:00 Uhr in der Gruppe „Sanitär“ folgende 5 Teams an:

1. RW Cuxhaven

2. TSV Hollen-Nord

3. Duhner SC

4. TSV Altenwalde

5. SpVgg BISON

Die ersten beiden qualifizieren sich für die Endrunde am Samstagabend.

Am Samstagnachmittag spielt die „Mehr“ Gruppe um die beiden Plätze für die Endrunde am Samstagabend.

In der „Mehr“ Gruppe treffen aufeinander: