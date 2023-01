Masters-Quali: Lamstedt bucht das letzte Ticket Geversdorf gewinnt Cherry-Cup in Altenwalde

Das finale Qualifikationsturnier zum 33. Masters-Cup richtete am Wochenende der TSV Altenwalde aus. Der Gastgeber musste sich lediglich dem TSV Geversdorf geschlagen geben. Ebenso Grund zur Freude hatte der sich im direkten Duell mit dem Duhner SC durchsetzende TSV Lamstedt.

Eine untergeordnete Rolle spielte der erste Turniertag, denn mit dem am Freitagabend sehr spielfreudigen FC Eintracht Cuxhaven (12 Punkte) und dem TSV Geversdorf (9) dominierten zwei ohnehin beim Masters-Cup startende Vereine die Gruppe A. Rot-Weiss Cuxhaven (4), das sich weit von Bestform entfernt präsentierte, sowie die letztlich das Endturnier verpassenden Mannschaften der Spielvereinigung BISON (2) und VfL Wingst (1) trudelten dahinter ein.

Mehr Spannung bot die Gruppe B, obwohl sich mit dem Grodener SV (8) und TSV Altenwalde (8) die üblichen Verdächtigen für die Endrunde qualifizierten. Rang sicherte sich nämlich der TSV Lamstedt (6), indem der den Duhner SC im entscheidenden Vergleich mit 4:1 bezwang. Damit sicherten sich die Börde-Kicker den letzten Masters-Startplatz vor dem mit großen Ambitionen gestarteten DSC (2). Chancenlos schied dagegen der TSV Hollen-Nord (1) aus.

Die Ergebnisse des Cherry-Cups im Überblick:

Die Endrunde in der prall gefüllten Altenwalder Franzenburg-Halle bestritten somit vier längst für den Masters-Cup qualifizierte Mannschaften. Dennoch dominierten Härte und Hektik die sechs Partien. Fußballerische Aspekte gerieten nahezu in Vergessenheit. Der TSV Geversdorf besinnte sich überwiegend aufs Sportliche und gewann dank Siegen über Eintracht Cuxhaven (2:1) und Altenwalde (3:1) den Cherry-Cup. Der Grodener SV hatte bis zum letzten Turnierspiel den Sieg in eigener Hand, unterlag jedoch dem hauptsächlich mit sich selbst beschäftigten FCE mit 0:1. Daher landete der TSV Altenwalde, vor dem GSV und Eintracht auf Rang zwei.

Masters-Quali-Endstand:

1. Grodener SV 26 Punkte

2. Eintracht Cuxhaven 25 Punkte

3. Rot-Weiss Cuxhaven 23 Punkte

4. TSV Altenwalde 23 Punkte