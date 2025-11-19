Masters-Quali: Die Gruppen im Überblick

Letztmals findet der Masters-Cup in der altehrwürdigen Cuxhavener Rundturnhalle statt. Bevor der Höhepunkt der Hallensaison am 30.01.2026 ausgetragen wird, werden mehrere Qualifikationsturniere durchgeführt. Die Auslosung der jeweiligen Gruppen stieg am gestrigen Dienstagabend.

Traditionell trafen sich das Masters-Komitee und die Vereinsverantwortlichen im Lüdingworther Restaurant Norddeutscher Hof. Dabei wurden sowohl die Gruppen für das Kreisklassen-Qualifikationsturnier als auch die drei regulären Qualifikationsturniere ausgelost. Das Kreisklassen-Qualifikationsturnier wird am 13. Dezember von der Spielvereinigung BISON in der Sporthalle Cadenberge ausgetragen. Dort wird der letzte Startplatz für die Qualifikationsturniere vergeben. Bereits ihre Teilnahme sicher haben die Bezirksligisten FC Cuxhaven, Rot-Weiss Cuxhaven sowie der TSV Altenwalde. Dazu stoßen die sechs stärksten Kreisligisten der Region - nämlich der Duhner SC, TSV Geversdorf, TSV Otterndorf, die SG Am Dobrock, TSV Lamstedt und die Sportfreunde Sahlenburg. Der Zweitplatzierte TSV Hollen-Nord verzichtete dagegen erneut freiwillig.

Schon am Wochenende (19./20. Dezember) nach dem Kreisklassen-Qualifikationsturnier richtet der TSV Lamstedt den Börde-Cup aus. Es folgen der TSV Geversdorf (02./03.01.26) sowie überraschenderweise Rot-Weiss Cuxhaven (16./17.01.26), ehe die sechs Starter für den Masters-Cup feststehen.