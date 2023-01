Masters-Quali: Die Entscheidung fällt in Altenwalde Drei von sechs Masters-Teilnehmern stehen fest

Am 13./14. Januar richtet der TSV Altenwalde das dritte und letzte Qualifikationsturnier zum 33. Masters-Cup aus. Dies birgt reichlich Spannung, denn sieben Vereine kämpfen um noch drei zu vergebende Startplätze.

Ohne Druck antreten können Rot-Weiss Cuxhaven - zugleich Titelverteidiger -, der Grodener SV und Eintracht Cuxhaven. Das führende Trio überzeugte auf den ersten beiden Qualifikationsturnieren in Lamstedt sowie Cuxhaven und sicherte sich vorzeitig die Teilnahme am 33. Masters-Cup.

Alle anderen Mannschaften benötigen dagegen beim Cherry-Cup noch Zählbares, um dort auftreten zu dürfen. Die besten Ausgangsposition besitzen der TSV Altenwalde und TSV Geversdorf, die in den Vorwochen ebenfalls ansprechende Leistungen zeigten und nicht mehr von anderen Resultaten abhängig sind. Letztgenannter Klub wird schon am Freitag ab 19.00 Uhr im Einsatz sein. In der Gruppe A misst er sich mit dem VfL Wingst, Eintracht Cuxhaven, der SpVgg BISON und Rot-Weiss Cuxhaven.

Der Spielplan des Cherry-Cups

Samstag um 16.30 Uhr steigt dann der Gastgeber ins Turnier ein. Auf ihn warten der Grodener SV, TSV Hollen-Nord sowie der Duhner SC und TSV Lamstedt, deren Duell angesichts der Tabellenkonstellation mit viel Brisanz ausgestattet ist. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde, die ab 19.30 Uhr im Modus jeder-gegen-jeden ausgetragen wird.

Anschließend stehen die sechs Vertreter, die am 27. Januar in der Cuxhavener Rundturnhalle um den 33. Masters-Cup streiten werden fest. Der Kartenverkauf läuft ab Sonntag um 11.00 Uhr an der Rundturnhalle, die während der vergangenen Auflagen stets mit 1.300 Fans vollbesetzt war.

Der Masters-Quali-Punktestand:

1. Rot-Weiss Cuxhaven 18 Punkte

2. Grodener SV 18 Punkte

3. Eintracht Cuxhaven 18 Punkte

4. TSV Altenwalde 14 Punkte