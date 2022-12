Masters-Quali: Der Startschuss erfolgt in Lamstedt Eintracht Cuxhaven tritt als Titelverteidiger an

Die Weihnachtsfeiertage sind gerade erst vorüber. Fußball wird allerdings auch auf Amateurebene schon wieder gespielt. Die Hallensaison nimmt an Fahrt auf. Im Landkreis Cuxhaven liegt der Fokus auf den Masters-Cup, dessen 1. Qualifikationsturnier am 28./29. Dezember vom TSV Lamstedt ausgerichtet wird.

Die letzte Auflage stieg vor drei Jahren und wurde nach dramatischem Verlauf erst im letzten Turnierspiel entschieden. Eintracht Cuxhaven sicherte sich letztlich den Möbel-Cup vor dem TSV Geversdorf und Rot-Weiss Cuxhaven. Alle drei Vereine werden auch diesmal wieder an den Start gehen. Hinzu kommen sieben weitere Mannschaften aus der Region.

Aufgeteilt werden die aus der Landes-, Bezirks-, Kreisliga und 1. Kreisklasse stammenden zehn Teilnehmer in zwei Fünfergruppen. In der Staffel A messen sich am heutigen Mittwoch ab 19.00 Uhr die Spielvereinigung BISON, der TSV Geversdorf, der Sieger des Kreisklassen-Qualifikationsturniers aus Duhnen sowie die beiden Cuxhavener Stadtrivalen Eintracht und Rot-Weiss. Die am Donnerstag um 17.30 Uhr beginnende Gruppe B besetzen neben dem Gastgeber TSV Lamstedt, die Liga-Konkurrenten aus Hollen-Nord, Altenwalde und der Wingst sowie der Bezirksligist Grodener SV.

Möbel-Cup: Der Spielplan im Überblick