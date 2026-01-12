Masters-Finale: Drei sind sicher dabei Neun Mannschaften kämpfen noch um die restlichen fünf Plätze beim Volksbanken-Hallenmasters am 1. Februar in der Saarlandhalle

Wie jedes Jahr werden vor dem letzten Wochenende der Qualifikationsrunde zum Masters die Taschenrechner und Handys gezückt. Wer ist absolut sicher dabei und wer darf sich wann noch Hoffnungen machen, am 1. Februar in die Saarlandhalle zu fahren. Wir betrachten alle Kandidaten separat und versuchen so, unseren Lesern einen Überblick zu verschaffen.

Zuerst einmal steht fest, dass der Titelverteidiger SV Auersmacher, der FV Diefflen und der FV Schwalbach die Qualifikation in der Tasche haben. Ab Platz Vier, auf dem derzeit der FSV Jägersburg steht, muss noch mehr oder weniger gezittert werden. Hier die einzelnen Kandidaten im Überblick:

FSV Jägersburg (97,15 WP): Die Punktzahl des Saarlandligisten reicht nicht sicher aus, weil insgesamt noch sieben Teams die Möglichkeit haben, den FSV abzufangen. Das wären: Quierschied, Köllerbach, Lebach-Landsweiler (Sieg in Eppelborn), FV Eppelborn (Sieg beim eigenen Turnier), Limbach (2. Platz in Auersmacher), FC Kandil (Sieg in Auersmacher) und die FSG Bous (Sieg in Riegelsberg und Platz 2 in Wahlen oder andersherum). Die Jägersburger können aber selbst aller Rechnerei ein Ende machen, wenn sie in Auersmacher mindestens Dritter werden.

Spvgg. Quierschied (96,35 WP): Ähnlich siegt es für die Quierschieder aus. Da sie nur 0,8 WP weniger auf dem Konto haben als Jägersburg, sind es die gleichen Kandidaten, die die Spvgg. noch überflügeln können. Geht Quierschied in Auersmacher also leer aus, besteht durchaus die Gefahr (siehe oben), dass sie aus den ersten Acht rausrutschen.

SF Köllerbach (85,75 WP): Die Köllerbacher haben durch eine geschickte Turnier-Planung sogar noch zweimal die Möglichkeit zu punkten. Sie treten Freitag und Sonntag in Pachten und Samstag in Riegelsberg an. Gewinnen sie eines der beiden Turniere, sind sie durch. Sogar zweimal Zweiter würde sicher genügen, um das Ticket ins Finale zu lösen.

SG Lebach-Landsweiler (82,55 WP): In Lebach sieht man schon wieder das alles entscheidende Spiel in Eppelborn gegen Eppelborn auf sich zukommen. Wie schon in den vergangenen Jahren läuft alles auf das Duell der Lokalrivalen hinaus. Dabei ist die SG als Turniersieger mit 105,55 nicht sicher dabei, weil sie von Limbach (Turniersieg in Auersmacher) und Bous (Siege in Wahlen und Riegelsberg) abgefangen werden könnten. Allerdings sind dann auch noch Quierschied und Jägersburg unter Zugzwang, denn um die für Lebach möglichen 105,55 WP zu erreichen, muss bei beiden in Auersmacher mindestens Platz Drei oder besser her.

FC Limbach (81,70 WP): Der Achte aus Limbach hat den Vorteil, es in der eigenen Hand zu haben. Ein Sieg beim bärenstark besetzten Turnier in Auersmacher und der FCL ist dabei. Ob sogar Platz 2 und dann 99,20 WP ausreichen werden, muss jeder selbst ausrechnen.

FV Eppelborn (75,55 WP): Der Tabellenneunte aus Eppelborn steht unter Siegzwang beim eigenen Turnier. Man könnte dadurch auf jeden Fall die SG Lebach-Landsweiler hinter sich lassen. Allerdings droht von hinten noch Ungemach. Sowohl für den FC Kandil wie auch für die FSG Bous sind noch mehr als die 98,55 WP möglich, die Eppelborn nach einem Turniersieg auf dem Konto hätte.

FC Kandil Saarbrücken (69,00 WP): Mit einem Turniersieg in Auersmacher wären die Kurden auf stattlichen 104,00 WP gelandet. Da sie aber bei diesem Turnier fast die gesamte Hallenprominenz des Saarlandes als Gegner haben, wäre ein Erfolg des Verbandsligisten eine handfeste Sensation. Die 104 WP sind aber im Moment noch keine Garantie für den Platz beim Endturnier. Jägersburg (Vierter in Auersmacher), Quierschied (Dritter in Auersmacher), Köllerbach (Sieg in Riegelsberg oder Pachten), Lebach-Landsweiler (Sieg in Eppelborn) und Bous (zwei Turniersiege) wären bei optimalem Verlauf vor dem FC Kandil.

FSG Bous (65,60 WP): Die Bouser stehen vor einem ganz anspruchsvollen Wochenende. Gewinnen sie in Riegelsberg und Wahlen die Turniere, ist ihnen das Mastersticket nicht zu nehmen. Es könnte auch ein erster und ein zweiter Platz reichen, aber das ist bei den vielen Möglichkeiten schon fast höhere Mathematik.

SC Halberg Brebach (54,45 WP): Die Möglichkeiten der Brebacher sind nur noch theoretischer Natur. Wenn sie in Auersmacher gewännen, was sicher die größte Aufgabe darstellt, kämen sie auf 89,45 Punkte. Und das reicht wenn: Limbach in Auersmacher nur Vierter wird oder schlechter abschneidet, Eppelborn sein eigenes Turnier nicht gewinnt und Bous zweimal nur Zweiter wird.