Masters-Enttäuschung schnell abgelegt

Während Schröder-Saarlandligist FV 09 Schwalbach sicher noch schwere Beine nach dem Finaleinzug beim saarländischen Hallenmasters vom vergangenen Sonntag hatte, musste der Hallen-Rekordchampion SV Auersmacher das frühe Aus nach der Vorrunde verkraften. Das ist den Kleinblittersdorfern anscheinend gut gelungen, denn sie setzten sich am Mittwoch in ihrem ersten Testspiel des neuen Jahres gegen den FV auf dem heimischen Kunstrasenplatz mit 6:1 (3:1) durch. Patrick Jantzen erzielte das erste Tor des Jahres zur Führung (24.). Zuvor vergab Dominik Kaiser schon einen Strafstoß (5.). Kaiser machte sein Missgeschick aber mit dem 2:0 (31.) wett. Maximilian Escher erhöhte noch auf 3:0, bevor Nevio Backes zwei Minuten vor der Pause mit dem einzigen Gäste-Treffer den 3:1-Halbzeitstand herstellen konnte. Nach dem Seitenwechsel machten Colin Koch (52.) Jan Basenach steuerte ein Eigentor zum 5:1 bei und Escher sorgte mit dem 6:1 für den Endstand. Für den SVA sagte Thorsten Bickelmann, der den erkrankten Trainer Heiko Wilhelm vertrat: "Wir wollen nach den vielen Wochen ohne Spiel im Freien nochmal gut reinkommen, da kam es eigentlich nicht auf die Liga des Gegners an. Aber wir wollten natürlich auch gefordert werden im ersten Spiel des Jahres. Wir haben ja in der Halle immer weniger Spieler im Einsatz gehabt wie jetzt auf dem Feld, deshalb ist der Fitness-Stand nicht bei allen gleich. Wir haben die Hallenspieler etwas rausgenommen und die anderen mehr belastet. da kann man nicht sagen, ob das nun vorteilhaft ist. Unser Termin ist das Nachholspiel in Eisbachtal am28. Februar, da müssen alle auf dem höchsten Niveau sein., Das Spiel ist enorm wichtig, weil wir sie distanzieren könnten. Wir sind vom Abschneiden in der Halle nicht enttäuscht, da waren die besten acht Hallenteams dabei, da kann man auch in der Vorrunde ausscheiden. Wir haben fast alle Spieler dabei, Luca Bauer fehlt weiter, Philipp König konnte heute nicht mitwirken, trainiert aber komplett. Unseren Neuzugang Jan-Luca Rebmann haben wir heute noch geschont".

Nach einem freien Wochenende geht es für den SVA am kommenden Mittwoch, 11. Februar um 19 Uhr beim Schröder-Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen (Kunstrasen Pfarrer-Weber-Str., Blieskastel) weiter.