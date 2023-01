Masters-Cup: Es knistert wieder in der Rundturnhalle Sechs Mannschaften spielen um prestigeträchtigen Titel +++ FuPa berichtet via Liveticker

Knapp drei Jahre mussten sich die Fußballinteressierten in Cuxhaven und Umkreis gedulden. Nun kehrt der Masters-Cup zurück. Die 33. Auflage des Hallenspektakels wird am heutigen Freitagabend um 19.00 Uhr eröffnet. Vor 1.200 Fans in der wieder einmal ausverkauften Rundturnhalle tritt Rot-Weiss Cuxhaven als Titelverteidiger an und muss sich mit reichlich Konkurrenz auseinandersetzen.