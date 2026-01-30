Masters-Cup: Der endgültige Abschied von der Rundturnhalle

– Foto: Marvis Wobser

Die letztjährige Austragung des Masters-Cups stand bereits ganz im Zeichen des Abschieds von der Rundturnhalle. Verzögerung beim Bau der neuen Cuxlandhalle sorgten jedoch dafür, dass das prestigeträchtige Hallenturnier ein allerletztes Mal am altbekannten Standort stattfindet. Spannung ist am heutigen Freitagabend garantiert. Denn bei den erweiterten Cuxhavener Stadtmeisterschaften scheint es keinen klaren Favoriten zu geben.

Gleich fünf der sechs Teilnehmer - ermittelt durch drei Qualifikationsturniere in den Vorwochen - stammen nämlich direkt aus Cuxhaven. In die Phalanx bricht lediglich der TSV Geversdorf, ein Stammgast des Masters-Cups, ein. In den vergangenen zwei Jahren triumphierte der ambitionierte Bezirksligist Rot-Weiss Cuxhaven. Die Auftritte bei den Qualifikationsturnieren fielen jedoch durchwachsen aus. Einen stärkeren Eindruck hinterließen mit den Sportfreuden Sahlenburg und dem Duhner SC gleich zwei Kreisligisten. Beide können auf erfahrene, technisch starke Einzelspieler zurückgreifen, die ihr Können bereits in höheren Spielklassen unter Beweis stellten.

Darüber hinaus dürfte auch mit den Bezirksligisten TSV Altenwalde und FC Cuxhaven, der im Vorjahr nur hauchdünn den Titel verpasste, zu rechnen sein. Daher dürfen sich die 1.200 Fans in der selbstverständlich ausverkauften Rundturnhalle auf ein sehr ausgeglichenes Turnier freuen, bei dem viele Spiele und letztlich auch der Gewinn des Masters-Cups durch Kleinigkeiten entschieden werden.

Los geht es gegen kurz nach 19.00 Uhr mit der Begegnung zwischen dem TSV Geversdorf und FC Cuxhaven. Zuvor erfolgt der Einmarsch der Mannschaften sowie die Pokalrückgabe durch Rot-Weiss Cuxhaven. Der Titelverteidiger schließt die 36. Auflage rund um Mitternacht herum gegen die Sportfreunde Sahlenburg. Gespielt wird traditionell im Modus „jeder-gegen-jeden“, wobei sämtliche Partien 15 Minuten andauern. Für die Spielleitungen zeigen sich mit Marco Scharf, Mika Jungclaus und Jonas Behrens die drei führenden Schiedsrichter des Landkreises verantwortlich.